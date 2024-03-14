CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi - Son Dakika
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Ekonomi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermesi bekleniyor.

14.03.2024 09:30  Güncelleme: 10:15
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Sosyal medyada CHP İstanbul İl Yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin para saydığı görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlattı. Para sayma görüntülerindeki kişilerden eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrılmıştı. 2 kişi ifade işlemleri için adliyeye geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntüleriyle ilgili ifade veren 2 kişi adliyeye geldi

3 İSİM SAVCILIĞA ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı.

İfade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın gelerek ifade vermesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntüleriyle ilgili ifade veren 2 kişi adliyeye geldi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi - Son Dakika

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