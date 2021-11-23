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CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz - Son Dakika

CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz

23.11.2021 19:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fazla koruma olmasına tepki gösteren CHP'li Abdüllatif Şener, "Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz" ifadelerini kullanarak korumaların dışarı çıkmasını talep etti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok sayıda koruma olmasına tepki gösterdi.

"ADABA UYMAZ"

Abdüllatif Şener, "Bazı bakanlar komisyonumuza bütçelerini sunmak üzere geldiğinde çok yoğun bir kalabalık oluyor. Hatta koruma görevlileri, arkamızdaki duvar yerine kesilmiş olan bölümün arkası koruma görevlileri ile doluyor. Bu, bütçe müzakerelerinin adabına, edebine uymaz." diye konuştu.

"SİLAHLARIN GÖLGESİ ALTINDA BÜTÇE MÜZAKERESİ OLMAZ"

Silahların gölgesi altında görüşme olmayacağını söyleyen Şener, "Yasama organı ayrı bir erktir. Yürütmeden bağımsızdır. Bütçeye karar verecek olan yer bu meclistir, komisyondur. Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz." ifadelerini kullandı.

KORUMALARIN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ

Şener, korumaların salondan çıkmasını isteyerek, "Bütçe müzakeresinin özgür, bağımsız milletvekili iradesiyle birlikte yürümesi lazım. O yüzden lütfen, salonda bulunan bütün koruma görevlilerini, bu salona girme yetkisine sahip olmayan kim varsa hepsinin dışarı alınması ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum" dedi.

CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Abdüllatif Şener, Süleyman Soylu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz - Son Dakika
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