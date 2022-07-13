CHP'li Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla rapor hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla rapor hazırladı

13.07.2022 10:47
CHP'li Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla rapor hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla hazırladığı raporunda, Türkiye'nin uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, iklim değişikliği ve yeşil enerji dönüşümüne ilişkin kurallar oluşturması gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla hazırladığı raporunda, Türkiye'nin uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, iklim değişikliği ve yeşil enerji dönüşümüne ilişkin kurallar oluşturması gerektiğini kaydetti.

CHP'den yapılan açıklamada, Akın'ın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla hazırladığı raporu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu belirtildi.

Raporunda, Türkiye'nin uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, bu konulara ilişkin yeni kurallar oluşturulması ve yeni kurumların kurulması gerektiğine işaret eden Akın, "Yeşil dönüşümde ve yeşil dönüşümün finansmanında dünyadan olumsuz anlamda ayrılan Türkiye'nin hızla uluslararası eğilimlerle bir arada olması gerekmektedir. Bu kapsamda yeni kurullar ve yeni kurumların oluşturulması yeşil dönüşüm için büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Raporunda, tüm ekonomi ve kalkınma politikalarının, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde yapılandırılması gerektiğini aktaran Ahmet Akın, bu kapsamda kurulacak Stratejik Planlama Teşkilatı'nın hazırlayacağı tüm planların iklim değişikliği ve yeşil dönüşüme uyumlu yapılması gerektiğini vurguladı.

-"Türkiye Güneş ve Rüzgar Teknoloji Ofisi kurulmalıdır"

Ahmet Akın, raporunda, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm kapsamında kamunun enerji politikalarında rolünün yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı bulunduğunu da savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji politikalarının, kısa-orta ve uzun vadeli planlamayla yönetilmesi için çalışma yapılması gerekmektedir. Anlık enerji politikası uygulamalarının olumsuz sonuçlarını ülkemiz her kesimde yaşamaktadır. Güneş ve rüzgar enerjisinde Türkiye'deki teknolojik ilerlemelerin artarak devam edebilmesi için sektör paydaşları ile yakın iş birliği içinde olunması gerekmektedir. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinde tüm makine teçhizat gereksinimini kendi kendine sağlayan, bu alanda teknoloji ve makine parkı ihraç eden bir ülke haline getirilecektir. Bu doğrultuda, özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek okulları, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği içinde hareket edecek Türkiye Güneş ve Rüzgar Teknoloji Ofisi kurulmalıdır."

YORUMLAR
500
MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2) MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Ahmet Akın, 'Enerjide Yeşil Dönüşüm' başlığıyla rapor hazırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
09:28 Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 10:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla rapor hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement