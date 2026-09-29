CHP\'li heyet Çivril\'de şeftali üreticisinin maliyet sorunlarını yerinde dinledi

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran ve Kırsal Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Engin Öz, Çivril'de şeftali üreticilerini bahçelerinde ziyaret ederek üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

İl ve ilçe örgütü yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, şeftali hasadı yapan üreticilerle bir araya gelen CHP heyeti; mazot, gübre, ilaç, sulama ve diğer üretim maliyetlerindeki artışların üreticiler üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldı. Bahçesinde şeftali toplayan üretici, artan maliyetler ve ürünün yeterli değerde satılamaması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı, "Keşke bu bahçe benim olmasaydı da ben burada çalışan olsaydım" sözleriyle ifade etti.

"Üreticinin toprağına küsmemesi gerekiyor"

CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran, üreticinin sözlerinin üzerinde düşünülmesi gereken ağır bir tablo olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Çivril'de toprağına, ağacına gözü gibi bakan şeftali üreticilerimizin yanındaydık. Bir çiftçinin, 'Keşke bu toprak benim olmasaydı da işçisi olsaydım' demesi üzerinde düşünülmesi gereken çok ağır bir tablodur. Üreticimiz artan maliyetlerle mücadele ediyor. Mahsulünü kimi zaman istediği değerde satamıyor, kimi zaman da maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Toprak sahibi bir çiftçi, kendi bahçesinde çalışan bir işçiden daha zor durumda olduğunu düşünüyorsa burada çözülmesi gereken ciddi bir sorun vardır. Çivril şeftalisi bölgemizin önemli tarımsal değerlerinden biridir. Üreticilerimiz mazot, gübre, ilaç ve sulama giderlerinin altında ezilmeden üretmeye devam edebilmelidir. CHP olarak tarımsal üretimin desteklenmesini, emeğin karşılığını bulmasını ve çiftçinin toprağında üretmeye devam edebilmesini savunuyoruz"

"Üreticinin sesini örgütümüzün sesi yapacağız"

CHP Denizli Kırsal Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Engin Öz ise kırsal bölgelerde üreticilerle doğrudan temasın ve sorunların yerinde dinlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Üreticimizin yaşadığı sorunları yalnızca dinlemekle kalmayacak, bu sorunların çözümü için sahadan gelen sesi örgütümüzün sesi haline getireceğiz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alamadığı, üretmenin her geçen gün daha ağır bir yük haline geldiği bir tablo kabul edilemez. Çivril'den yükselen bu ses, yalnızca bir üreticimizin değil, emeğiyle toprağını ayakta tutmaya çalışan binlerce çiftçimizin ortak kaygısını ortaya koyuyor. Üreticimizin toprağını terk etmemesi, gençlerimizin tarımdan kopmaması ve alın terinin değer bulması için kırsalda örgütlenme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim görevimiz, üreticinin yanında olmak, sorunları yerinde görmek ve çözüm için mücadeleyi örgütlü biçimde büyütmektir" diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da üreticilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.