CHP'li Tekin Ankara Gersan'da 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Tekin Ankara Gersan'da 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını söyledi

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CHP\'li Tekin Ankara Gersan\'da 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını söyledi
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CHP\'li Tekin Ankara Gersan\'da 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını söyledi
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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara Yenimahalle'deki Gersan Sanayi Sitesi'nde esnafla görüşerek sorunlarını dinledi. Tekin, 30 yıllık esnafın ruhsat sorununu 'büyük bir sıkıntı' olarak niteledi, 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara Gersan Sanayi Sitesi'nde esnaf ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tekin, "30 yıllık esnafların halen ruhsat sorunu varsa bu büyük bir sıkıntı" dedi.

CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Gersan Sanayi Sitesi'nde esnaf ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayi sektörünün sorunlarını ve esnafın taleplerini dinleyen Tekin, ithalat, otomotiv, hizmet ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf ile görüş alışverişinde bulundu. Esnafın tekli değil çoklu sorunları olduğunu belirten Tekin, "30 yıllık esnafların halen ruhsat sorunu varsa bu büyük bir sıkıntı. Bir reklam vardır, işte görüyorsunuz. 3 aydır, 5 aydır esnaf burada kendi işletmesinde bir araç satamıyorsa bu büyük bir sorun. Çünkü kira maliyetleri var, vergisi var. Bunların hiçbiri durmuyor. Sabahleyin kapıyı açtığınız andan itibaren vergi makara gibi çalışıyor. Elektriği ödüyorsunuz, suyu ödüyorsunuz, işte bilmem çeşitli vergileri ödüyorsunuz ama o gün, o ay satış yapamayınca bunların hepsini biliyorsunuz cepten yemek zorunda kalıyorsunuz. Doğal olarak da satış grafiği düşünce esnafların durumu da zorlaşıyor. Birçok esnafımız büyük olasılıkla böyle giderse dükkanını kapatmak zorunda kalır" şeklinde konuştu.

"Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları Başkanı, onlar da ağızlarını bantlamışlar, hiç sesleri çıkmıyor"

Gersan Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını kaydeden Tekin, "Üreticiyi sadece 3 ila 5 tane büyük üç harfli marketlere mahkum hale getirdiniz ve doğal olarak da halen o marketler yasası çıkmadı. Esnafla ilgili mutlaka Türkiye'de bir esnaf bankasının bakanlığının olması lazım. Yani kime başvuracak? Şimdi ruhsat sorunu var, bakanlıklarla ilgili sorunu var; hangi bakanlıklara gideceğini bilmiyor. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları Başkanı, onlar da ağızlarını bantlamışlar, hiç sesleri çıkmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiGürsel TekinPolitikaEkonomiAnkaraSon Dakika

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