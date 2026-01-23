BBBUS hattı Havaist'e devredildi: CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama - Son Dakika
BBBUS hattı Havaist'e devredildi: CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama

23.01.2026 19:17  Güncelleme: 19:26
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BBBUS hattının işletme hakkının Havaist firmasına verilmesi, CHP Bursa milletvekilleri tarafından eleştirildi. Milletvekilleri, kararın halk için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bu yanlıştan dönme çağrısı yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yaptığı BBBUS hattının işletme hakkının Havaist firmasına verilmesi, Bursa'da tartışmalara neden oldu. Sürecin sözleşme imzalanarak tamamlanmasının ardından CHP Bursa milletvekilleri ortak bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, alınan kararın Bursa'nın ulaşım politikaları ve kamu yararı açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. CHP'li vekiller TBMM'de bir açıklama yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kararı gözden geçirmeye davet etti.

"Artan maliyet Bursalının cebinden çıkacak"

CHP'li Hasan Öztürk, yaptığı açıklamasında artan maliyetin Bursalının cebinden çıkacağını belirterek, "Bursa'yla Sabiha Gökçen'i birbirine bağlayan, adı 'BBBUS' olan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen taşımacılık işletmesinin ihalesinin; bugün itibarıyla başka bir firmaya hem de olağanüstü yüksek rakamlarla verildiğini öğrendik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yüzde 98 memnuniyet ile işletilen böyle bir işletmenin; Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra elinden alınmasını kabul etmiyoruz. Bursalılar için gelecek firmanın aynı hizmeti hem daha pahalıya vereceğini hem de daha düşük bir memnuniyete neden olacağını biliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

"Verilen kararın siyasi olduğunu milletimiz görüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altaca Kayışoğlu ise, "Bursalılar zaten işlemeyen bir havaalanı nedeniyle hava ulaşımından yoksunlar. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Kamu hizmeti mantığıyla en azından, en yakın havalimanı olan Sabiha Gökçen'e Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile ulaşım sağlanıyordu. Son yerel seçimlerde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması ile birlikte; genel iktidar, yerel iktidarda olan hizmetleri ve tahsis edilen yerleri birer birer almaya, CHP'yi güçsüz göstermeye, hizmetlerini azaltmaya çalışıyor" dedi.

Altaca Kayışoğlu, verilen kararın siyasi olduğunu savunarak, "Bursalılar da milletimiz de bu yapılanların, verilen kararların siyasi olduğunun farkında. Vatandaşa yönelik hizmeti azaltarak, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, kendi ayrımcılıklarını yansıtıyorlar. O yüzden birinci partiyiz ve bütün anketlerde öndeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimize ve Bursalılara en iyi hizmeti vermek için; her türlü engeli aşarak, bütün hukuki ve demokratik haklarımızı kullanarak, siyasetin amacı olan milletimize hizmeti sonuna kadar, en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapacak"

CHP'li Pala da söz konusu kararı eleştirerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi, Bursalıların Sabiha Gökçen Havalimanına ekonomik ve konforlu bir yolculuk yapmasını engellemeye çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetin ortadan kaldırılması, Bursa'dan Sabiha Gökçen'e gitmek isteyenler için yeni bir ekonomik yük olacak. Kimse merak etmesin, bu yük meydana gelmesin diye Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapmaya devam edecek ve yasal haklarını arayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
BBBUS hattı Havaist'e devredildi: CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama
