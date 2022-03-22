Çimentocular, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için kömür ve atık ithalatında esneklik istedi - Son Dakika

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türkçimento) Başkanı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento üretiminin en önemli maliyet kalemi olan kömür fiyatındaki yüksek artışlar nedeniyle bazı kömürler için ithalat izni ve gümrük vergisi indirimi talep ettiklerini bildirdi.

Yücelik, Aşkale Çimento'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin faaliyetleri ve çimento sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çimento üretimindeki yüksek enerji maliyetlerine işaret eden Yücelik, Kovid-19 salgını sürecinde kömürün ton fiyatının önce 60 dolardan 220 dolara yükseldiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla zirve yaptığını ve şu an 300 dolar seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Yücelik, maliyet artışının sektör açısından katlanılabilir olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kömür fiyatındaki 100 dolarlık artış çimentoda 15 dolar maliyet artışı demek. Elektrik de bizim için ciddi maliyet unsuru. Çimento fabrikalarının her yıl revizyon yatırımı yapması lazım, bunlar da hep döviz cinsinden. Çimento torbaları bile avro ile alınıyor. İşin ayrıca motorin artışından etkilenen nakliye maliyeti var. Çimentonun fabrika çıkış fiyatına ayrıca, nakliye, bayi karı ve KDV ekleniyor. 600 lira civarında çimentonun tonunun fabrika çıkış fiyatına 250 lira da bu maliyetler ekleniyor. 2 yıl önce 1 ton çimentonun fabrika çıkış fiyatı 250 lira seviyesindeydi. Aslında şu anda bile çimento fiyatı sudan ucuz. Sektör olarak maliyet artışlarına rağmen fedakarlık yapıyoruz."

"Geçici süreyle izin verilsin"

Yerli kömürün kalorisinin çimento üretimi için yeterli olmaması nedeniyle yüksek kalorili ithal kömüre ihtiyaç duyulduğunu belirten Yücelik, şu ifadeleri kullandı:

"İthal linyitin yüzde 90'ı Rusya'dan geliyordu. Yaşanan olaylardan sonra kömürün büyük kısmı kesildi. TOBB'da Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un katılımıyla bir toplantı yaptık. Kömürün ton fiyatının 300 dolarların üzerine çıkması inanılmaz maliyet artışı getirdiği için ithalat vergisinde indirim ve belli kalorilerde kömürün ithalatına izin verilmesini talep ettik. Böylece, uygun kömür getirir ve dolayısıyla maliyeti azaltmış oluruz. Şu an olağanüstü şartlar var, bunu geçici olarak talep ettik. 6 bin kalori altında ve kükürt oranı yüzde 2-3 olan kömürlerin ithalatına çimento fabrikaları için müsaade edilmesini, aynı zamanda ithalat vergilerinin düşürülmesini, petrokoktan alınan verginin sıfırlanmasını talep ettik. Bunları, kömür fiyatlarındaki inanılmaz artıştan dolayı maliyetlerimizi bir nebze olsun aşağı çekmek adına Sayın Bakan'dan talep ettik."

Yücelik, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluk alanındaki atık ithalatına da izin verilmesini istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Buna da 2-3 sene için izin verilsin. Çimento fabrikalarında bu atıkları yakarak maliyetleri düşürebiliriz. Çimento fabrikaları aynı zamanda birer bertaraf tesisi. Atıkları yakabiliyoruz ve 7 bin kaloriye varan lastik ve yağ gibi atıklar var. Bunları bedelsiz ya da çok düşük bedele getireceğimiz için 300 dolar kömüre vermek yerine daha düşük bedel vereceğimiz atıklarla hem cari açığa faydamız olur hem de ülkemizin parası dışarı gitmez. Çimentoculara müsaade edilirse, yüklenmesinden yakılana kadar hiçbir suistimale izin vermeden tamamen kontrol altında bu işi yapabiliriz. İzin verilecek 2-3 yıllık sürede belediyelerle çalışarak ülkedeki atıkları ayrıştıralım. Hemen her tür atık için bu geçerli. 300 milyon dolara 1 milyon ton kömür almak yerine 20 milyon dolara 1 ton atık getirelim. Enerjisi eşdeğer. Önceki yıl 1,5 milyar dolar sadece Rusya'ya kömür için para verdik. Vermeyelim bu parayı ülkemizde kalsın derdimiz bu."

Yücelik, fabrikaların atık ısılarından elektrik üretme potansiyeli de bulunduğunu, buna yönelik yatırım için finansman desteği talep ettiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığının çimento sektöründeki aşırı fiyat artışları nedeniyle inceleme başlatmasını değerlendiren Yücelik, "Normal süreçtir incelensin, her şey incelensin. İncelendiğinde bize daha çok hak verilecek." dedi.

Yücelik, Türkiye'nin, bu alanda dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olduğunu ve sektörün geçen yıl 30 milyon ton ihracat yaptığını ifade etti.

"Mega projelere destek verdik"

Aşkale Çimeto'nun Ukrayna'da bir çimento depo alanı olduğunu belirten Yücelik, "1 milyon dolarlık çimentomuz orada kaldı. Oradaki ürünün son durumunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Yücelik, Rusya'dan kömür ithalatında yaşanan sorun nedeniyle bu ihtiyacın Afrika'dan karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Fatih Yücelik, Aşkale Çimento olarak Yusufeli Barajı gibi mega projelere çimento ve beton desteği verdiklerini de sözlerine ekledi.