Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor

Çin, ABD\'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor

ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş yeni bir cepheye taşındı. ABD'nin Çin ürünlerine %125 gümrük vergisi uygulamasına karşılık, Çin, Hollywood filmlerinin ülkeye girişini sınırlandıracağını duyurdu. Çin Film İdaresi, ABD'nin haksız vergilerinin Çin halkının Amerikan filmlerine olan ilgisini azalttığını belirtti.

10.04.2025 16:09
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Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş yeni bir cepheye yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine %125 oranında gümrük vergisi uygulamasına karşılık, Pekin yönetimi Hollywood filmlerinin ülkeye girişini sınırlandıracağını açıkladı.

Çin Film İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümetinin haksız gümrük vergileri, Çin halkının Amerikan filmlerine olan ilgisini azaltacaktır. Bu nedenle piyasa kuralları çerçevesinde ve izleyici tercihlerine saygı göstererek ABD filmlerinin ithal sayısını azaltacağız" denildi.

Dünyanın ikinci büyük sinema pazarı olan Çin, zaten yabancı filmlerin gösterimini kota sistemiyle sınırlıyor. Ancak Çin pazarının büyüklüğü göz önüne alındığında, bu sınırlamanın daha da artması Hollywood stüdyoları için ciddi bir mali kayıp anlamına geliyor. Örneğin geçen hafta Çin'de gösterime giren "Minecraft" filmi sadece bir haftada 14,5 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Bu gelişme, Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı küresel gümrük vergilerini 90 gün ertelemesine rağmen, Çin'e özel olarak %125'lik vergi uygulamasının ardından geldi. Trump'ın bu hamlesi, başlangıçta küresel piyasalarda büyük düşüşlere neden olmuştu. Ancak daha sonra yapılan geri adım, piyasaların toparlanmasını sağladı.

Trump, bu durumu sosyal medya platformu Truth Social'da "Ne bir gündü! Daha harika günler geliyor!" sözleriyle yorumladı. Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Çin'in kötü niyetli bir aktör olduğu artık tüm dünyaya gösterildi" açıklamasını yaptı.

Çinli yetkililer ise Trump'ı "zorbalık" yapmakla suçlayarak "aşırı baskıya asla boyun eğmeyeceklerini" bildirdi. Çin'in uzun süreli bir ekonomik savaşa hazırlandığı, 1,9 trilyon dolar değerindeki yeni fabrikalarıyla dünya pazarlarını ucuz ürünlerle doldurmayı planladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki bu ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vermeye devam edeceğini ve Türkiye dahil diğer ülkelerin de bu durumdan etkileneceğini öngörüyor.

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Son Dakika Ekonomi Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk:
    abd yaparsa elbette karşıdakide yapacak . ne güzel ülkesini ezdirmiyor helal olsun çin e 1 0 Yanıtla
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