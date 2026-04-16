Çin Ekonomisi Büyüme Hedeflerini Aşabilir

16.04.2026 12:26
İran ile ABD/İsrail arasındaki çatışmalar, Çin'in büyüme verilerini olumlu etkiledi.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD/ İsrail ile İran arasındaki savaşın enerji arzı üzerinden küresel büyümeyi aşağı çekebileceğine yönelik endişeler, Çin'den gelen veri akışıyla birlikte kısmen hafifledi.

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri küresel piyasalarda hissedilirken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşla şekillenen jeopolitik gelişmelerin sahadan müzakere masasına taşınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri bir nebze azalttı.

Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedildiği yılın ilk çeyreğinde öngörülerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Ocak-Mart 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Birinci çeyrekte büyüme, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin mart ayı verilerine olumsuz yansımasına rağmen, hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gerçekleşti. GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın 4. çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Çin ekonomisi 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 büyüme kaydetmişti. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak revize etmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,5'ten 4,4'e indirirken, gelecek yıl için yüzde 4 olarak korudu.

"Beklenti üstüne çok aldanmamak lazım"

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarihsel istatistiklerde ülkede ilk çeyreklerin önden alımlardan dolayı güçlü periyotlar olarak öne çıktığını belirtti.

Kaymaz, büyüme verilerinde ikinci çeyrek rakamlarının da genelde iyi geldiğini söyleyerek, "Fakat şimdi ikinci çeyrekte problem çıkabilir. O nedenle beklenti üstüne çok aldanmamak lazım." dedi.

Nitekim arzın hala iyi, talebin de zayıf olduğuna dikkati çeken Kaymaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sanayi üretimi mart ayında beklentilerin 0,4 puan üstünde, yüzde 5,7 arttı. İlk çeyrek oranı 6,1 oldu. İhracat tarafında bu arada yüksek teknoloji büyümesi yıllık bazda yüzde 15 oldu. Tüketim tarafı zayıf diyordum. Mart ayında perakende satışları yıllık yüzde 1,7 arttı, beklenti yüzde 2,4'tü. Tüketici hala cebini sıkı tutuyor. Otomobil satışları ilk çeyrekte yıllık yaklaşık yüzde 8 daraldı. Eskiyle takas için sübvansiyon vardı, o kalkmıştı yıl başında. Dolayısıyla özellikle ucuz araç segmentlerini vurdu. İnşaat malzemesi ve mobilya da hala sürünüyor, ikisi de konut piyasasının türevi."

Sadi Kaymaz, işsizlik verilerinin de beklentinin üstünde geldiğini dile getirerek, gayrimenkul tarafındaki verilerin de iç açıcı olmadığını kaydetti.

Mart ayında yeni konut fiyatlarının aylık yüzde 0,21, mevcut konut fiyatlarının da yüzde 0,24 düştüğünü ifade eden Kaymaz, bazı büyük şehirlerde ikinci el konut işlemlerinin canlanmaya başladığını belirtti.

"Üretim, talep tarafına kıyasla belirgin şekilde daha güçlü kalmayı sürdürüyor"

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen de Çin'in reel GSYH büyümesindeki ılımlı hızlanmanın beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

2026'nın başındaki makroekonomik verilerin güçlü geldiğini söyleyen Dijkhuizen, "Şubat ayında ihracat arttı ve sabit yatırımlar yeniden büyümeye geçti. Bu durum, ilk çeyreğin sonundaki İran çatışmasının etkisini muhtemelen dengeledi. Bununla birlikte dengesizlikler devam ediyor, üretim tarafı talep tarafına kıyasla belirgin şekilde daha güçlü kalmayı sürdürüyor." dedi.

