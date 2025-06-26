Çin Ekonomisi Küresel Büyümeyi Destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin Ekonomisi Küresel Büyümeyi Destekleyecek

26.06.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Li, Çin'in küresel ekonomik büyümede istikrar kaynağı olacağını vurguladı.

Çin Başbakanı Li Çiang, dünya ekonomisinde belirsizliklerin ve risklerin hakim olduğu bir dönemde, ülke ekonomisinin küresel büyümenin motoru ve istikrar kaynağı olmaya devam edeceği mesajını verdi.

Başbakan Li, Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) Pekin'de düzenlenen yıllık toplantısının açılışında konuştu.

Çin'in halen küresel ekonomik büyümeye fazla katkı sağlayan ülke olduğunu kaydeden Li, bu büyümenin yakın gelecekte de hızlı seyretmeye devam edeceği ve dünya barışı ile kalkınması için "istikrar kaynağı" oluşturacağını vurguladı.

Li, dış kaynaklı sınamaların giderek artmasına rağmen Çin ekonomisinin ilk iki çeyrekte direnç gösterdiğini vurgulayarak, "Çin ekonomisi gelecek yıllarda küresel ekonomi için fırsatlar ülkesi olmayı sürdürecek." dedi.

AIIB, uluslararası çok taraflı işbirliğine örnek

Başbakan Li, Çin öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda üyelerinin ortak kalkınmasını güçlendirdiğini, küresel mali yönetim için yeni modellere öncülük ettiğini ve uluslararası çok taraflı işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

AIIB'ye artan jeopolitik gerilimler, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerine karşı gelecek dönemde üyelerinin kalkınmasını desteklemek üzere daha büyük bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Li, "AIIB, üyelerinin farklı kalkınma ihtiyaçlarına yanıt verecek yüksek kaliteli ve düşük maliyetli finansman sağlamalı, uzmanlık ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmalı ve yerel büyüme ivmesini güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Li, AIIB'nin, Çin öncülüğündeki Kuşak ve Yol Girişimi ile Küresel Kalkınma Girişimi ile uyumunun güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Çin'in 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve bağlantılılık altyapısını geliştirerek Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

2021'de duyurulan Küresel Kalkınma Girişimi ise yoksullukla mücadele, gıda güvenliği ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası işbirliğini geliştirerek BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlamayı hedefliyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

Kuruluşundan bu yana üye ülkelerdeki projelere 60 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağlayan AIIB, 2030 yılına dek en az 75 milyar dolar daha sağlamayı planlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Ekonomisi Küresel Büyümeyi Destekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden ’’Neden yaptın’’ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden ''Neden yaptın?'' sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
00:05
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi Küresel Büyümeyi Destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.