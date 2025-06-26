Çin Ekonomisi Küresel Büyümeyi Destekleyecek

Çin Başbakanı Li Çiang, dünya ekonomisinde belirsizliklerin ve risklerin hakim olduğu bir dönemde, ülke ekonomisinin küresel büyümenin motoru ve istikrar kaynağı olmaya devam edeceği mesajını verdi.

Başbakan Li, Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) Pekin'de düzenlenen yıllık toplantısının açılışında konuştu.

Çin'in halen küresel ekonomik büyümeye fazla katkı sağlayan ülke olduğunu kaydeden Li, bu büyümenin yakın gelecekte de hızlı seyretmeye devam edeceği ve dünya barışı ile kalkınması için "istikrar kaynağı" oluşturacağını vurguladı.

Li, dış kaynaklı sınamaların giderek artmasına rağmen Çin ekonomisinin ilk iki çeyrekte direnç gösterdiğini vurgulayarak, "Çin ekonomisi gelecek yıllarda küresel ekonomi için fırsatlar ülkesi olmayı sürdürecek." dedi.

AIIB, uluslararası çok taraflı işbirliğine örnek

Başbakan Li, Çin öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda üyelerinin ortak kalkınmasını güçlendirdiğini, küresel mali yönetim için yeni modellere öncülük ettiğini ve uluslararası çok taraflı işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

AIIB'ye artan jeopolitik gerilimler, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerine karşı gelecek dönemde üyelerinin kalkınmasını desteklemek üzere daha büyük bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Li, "AIIB, üyelerinin farklı kalkınma ihtiyaçlarına yanıt verecek yüksek kaliteli ve düşük maliyetli finansman sağlamalı, uzmanlık ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmalı ve yerel büyüme ivmesini güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Li, AIIB'nin, Çin öncülüğündeki Kuşak ve Yol Girişimi ile Küresel Kalkınma Girişimi ile uyumunun güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Çin'in 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve bağlantılılık altyapısını geliştirerek Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

2021'de duyurulan Küresel Kalkınma Girişimi ise yoksullukla mücadele, gıda güvenliği ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası işbirliğini geliştirerek BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlamayı hedefliyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

Kuruluşundan bu yana üye ülkelerdeki projelere 60 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağlayan AIIB, 2030 yılına dek en az 75 milyar dolar daha sağlamayı planlıyor.