Çinli Turizmcilere Antandros Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çinli Turizmcilere Antandros Turu

Çinli Turizmcilere Antandros Turu

Çinli turizm firması temsilcileri, Edremit'te Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

26.03.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Ticaret Odası'nın girişimleriyle düzenlenen "Kuzey Ege Kültür ve Doğa Gezisi Programı" kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen dokuz turizm firması temsilcisi, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Üç günlük yoğun programın ikinci gününde gerçekleşen ziyarette, Edremit Ticaret Odası temsilcilerinin yanı sıra Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, TURSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün ve Kazdağı Tur sahibi Nevzat Ergün de gruba eşlik etti.

Antik kenti gezen Çinli turizmcilere, Antandros Antik Kenti Derneği Başkan Yardımcısı Leyla Tunç Yeltin rehberlik etti. Roma villasının mozaik ve mermer kaplı odaları, hamamı ve latrinası gibi tarihi yapıları yakından inceleyen misafirler, kazı çalışmaları, şehir surları, nekropol ve Antandros'la bağlantılı mitolojik hikayeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Edremit Ticaret Odası'nın bu önemli girişiminin, bölgedeki kültürel ve doğal mirasın tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Ziyaretin ardından Çinli turizmciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Edremit Ticaret Odası'nın bu anlamlı girişiminden dolayı, bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla yapılan bu organizasyon bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kuzey Ege, Edremit, Ekonomi, Turizm, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli Turizmcilere Antandros Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:24:00. #7.13#
SON DAKİKA: Çinli Turizmcilere Antandros Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement