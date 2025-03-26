Çinli Turizmcilere Antandros Turu

Edremit Ticaret Odası'nın girişimleriyle düzenlenen "Kuzey Ege Kültür ve Doğa Gezisi Programı" kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen dokuz turizm firması temsilcisi, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Üç günlük yoğun programın ikinci gününde gerçekleşen ziyarette, Edremit Ticaret Odası temsilcilerinin yanı sıra Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, TURSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün ve Kazdağı Tur sahibi Nevzat Ergün de gruba eşlik etti.

Antik kenti gezen Çinli turizmcilere, Antandros Antik Kenti Derneği Başkan Yardımcısı Leyla Tunç Yeltin rehberlik etti. Roma villasının mozaik ve mermer kaplı odaları, hamamı ve latrinası gibi tarihi yapıları yakından inceleyen misafirler, kazı çalışmaları, şehir surları, nekropol ve Antandros'la bağlantılı mitolojik hikayeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Edremit Ticaret Odası'nın bu önemli girişiminin, bölgedeki kültürel ve doğal mirasın tanıtımına ve bölge turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Ziyaretin ardından Çinli turizmciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Edremit Ticaret Odası'nın bu anlamlı girişiminden dolayı, bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla yapılan bu organizasyon bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. - BALIKESİR