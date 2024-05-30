CK Enerji Akdeniz Elektrik, YEK-G Sertifikası Almalarına Aracılık Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

CK Enerji Akdeniz Elektrik, YEK-G Sertifikası Almalarına Aracılık Ediyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik, YEK-G Sertifikası Almalarına Aracılık Ediyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşterilerinin yeşil enerjiye geçişlerine destek olmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) sertifikası almalarına aracılık ediyor. Şirket, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunuyor ve müşteri sayısı giderek artıyor. YEK-G sertifikası, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen bir sistemdir.

30.05.2024 13:21
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CK Enerji Akdeniz Elektrik, hizmet bölgesindeki pek çok kuruluşun Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) sertifikası almalarına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kullanımının önemi her geçen gün daha da artarken CK Enerji Akdeniz Elektrik de çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen müşterilerinin 'yeşil enerji'ye geçişlerine destek oluyor.

Müşterilerinin tükettiği elektriğin yeşil enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikası almalarına aracılık eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, müşterilerinin yeşil enerji geçişine katkı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz bölgemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik tüketimini teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeşil enerji kaynaklarının kullanımı, ekonomik ve sosyal açılardan fayda sağlarken karbon salınımını azaltmak elektrik tüketiminin çevresel etkilerini azaltıyor. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması hem ülkemiz hem de dünya için hayati bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Biz de daha iyi bir gelecek için müşterilerimizin elektrik tüketimlerinin çevre dostu yeşil enerji kaynaklarından sağlandığına dair YEK-G sertifikası almasına aracılık ediyor, kendilerine bu süreçte her türlü desteği veriyoruz"

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in YEK-G sertifikası almasına aracılık ettiği müşterilerinin sayısı da giderek artıyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığına dair sertifika almalarına destek olan CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yıllık 576 megavatsaat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllık 92 megavatsaat, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün de 117 megavatsaatlik elektriği kapsayan tüm yıllık tüketimlerinin yeşil enerjiden sağlandığını belgeledi.

YEK-G Sertifikası nedir?

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi olan YEK-G elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen bir sistem.

Elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini destekleyen YEK-G sertifikası, kullanılan elektrik miktarı kadar yenilenebilir enerjinin sisteme verildiğini garanti ediyor.

EPİAŞ'ın kendi oluşturduğu blokzincir teknolojisinden yararlanarak üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlanan sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 megavatsat elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

Kaynak: AA

Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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