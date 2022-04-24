"Çocukların Festivali" 3 gün boyunca binlerce çocuğun yüzünü gülümsetti - Son Dakika
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"Çocukların Festivali" 3 gün boyunca binlerce çocuğun yüzünü gülümsetti

24.04.2022 15:16
"Çocukların Festivali" 3 gün boyunca binlerce çocuğun yüzünü gülümsetti

Zorlu PSM'de çocuklara eğitici ve öğretici pek çok etkinlikle dokunan "Çocukların Festivali" son buldu.

Zorlu PSM'de çocuklara eğitici ve öğretici pek çok etkinlikle dokunan "Çocukların Festivali" son buldu.

Zorlu PSM açıklamasına göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Türkiye'nin ilk çocuk sanat, bilim ve eğlence festivali, 6 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla 22-23-24 Nisan'da keyif dolu anlara tanıklık etti.

0-3 ve 3-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik bilim, sanat, oyun atölyelerinden oluşan "Çocukların Festivali", 3 gün boyunca minik misafirlerini yüz boyamadan pizza yapımına, ebru sanatından dramaya pek çok renkli etkinlikle ağırladı.

Günler öncesinden biletleri tükenen festival, sosyal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini göstererek biletlerden elde edilen gelirin bir kısmını Parıltı Derneği'ne bağışladı.

Çocukların gülüp eğlenmesini ve eğlenirken öğrenmesini önemseyen festivalde çocuklar, sosyal aktivitelerde yaşıtlarıyla tebessüm dolu zamanlar yaşadı. Kişisel becerilerini geliştiren, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan atölyelerde hem eğlenceli vakit geçiren hem de yeni şeyler öğrenen minik ziyaretçiler, etkinliklerde heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Düşlerin gerçek olduğu "Çocukların Festivali", yoğun ve yorucu bir eğitim programından uzaklaşıp doyasıya eğlenmek isteyen çocukların nefes aldığı atölye takvimleriyle keyifli 3 günü geride bıraktı. Farklı konseptlerde hazırlanan atölyeler sayesinde geniş bir çocuk kitlesine hitap edilirken, kolektif etkinlikler sayesinde birliktelik ve sosyallik duygusu da ön plana çıkarıldı.

Festival boyunca çocuklara masallar anlatılıp saksılara tohum ekildi, bilim atölyelerinde deney tüpleriyle tanışan çocuklar, maketler inşa etti. Seramiklerin boyandığı atölyelerin yanı sıra minik misafirler geleneksel sanatlarla tanıştı. Sanat atölyelerinde drama yapılan festivalde, teknoloji üzerine eğitici etkinliklere katılan çocuklar, boyama aktivitelerine dahil oldu. Kendi ayakkabılarını tasarlayan minik misafirler, kavanozdan akvaryum tasarlayıp parçalarını birleştirdikleri ahşap oyuncakları boyadı.

Çocukların Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü

"Sanatçı Buluşmaları" kapsamında festivalin son gününde; çocukların sevdiği karakter Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu, çocuklarla beraber karikatürler çizdi. Takı tasarımcısı Semra Ecer ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun deneyimlerini çocuklarla paylaştıkları festivalde çocuklar farklı sanatlarla tanıştı.

Festivalin kurucusu Tomru Dereköylü ile usta şef Mehmet Yalçınkaya'nın söyleşisinde son dönemlerde revaçta olan mutfak sanatları ve şeflik üzerine geleceğin şeflerine tavsiyelerde bulunuldu.

Çocuk sanat, bilim, eğlence festivali için biletler günler öncesinden tükendi. Üç gün boyunca 6 binden fazla ziyaretçi ağırlayan "Çocukların Festivali", minik ziyaretçilerine unutamayacakları anlar yaşatarak binlerce çocuğa dokundu.

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Festival, Türkiye, Nisan, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Çocukların Festivali' 3 gün boyunca binlerce çocuğun yüzünü gülümsetti - Son Dakika


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