COF'25: Moda Fuarı Başkent'te Kapılarını Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

COF'25: Moda Fuarı Başkent'te Kapılarını Açıyor

COF\'25: Moda Fuarı Başkent\'te Kapılarını Açıyor

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 26-28 Şubat'ta ATO Congresium'da düzenlenecek.

21.02.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) destekleriyle bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanan 'Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF'25', dünya hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarını Başkent'te buluşturacak.

ATO'nun destekleriyle 26- 28 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium'da bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanan 'Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı' (Capital of Fashion-COF'25), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Başkent'in yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşecek fuarda hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen 100'den fazla markası ile 30 farklı ülkeden 500'den fazla yerli ve yabancı alıcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkent'in kalbi moda ile atacak

Hazır giyim ve tekstil sektörünün markalarını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacağı COF'25 kapsamında defileden sergiye, konferans ve panelden workshoplara, yerli ve yabancı alım heyetleriyle birebir görüşmelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin tanıtılacağı fuarda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca yeşil moda alanında öncü tasarımcılar, özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak.

Dünya modası sürdürülebilirliğe odaklandı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya moda sektörünün çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklandığını belirterek, fuar kapsamında çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de tanıtılacağını kaydetti. Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimde net ihracatçı konumda olduğunu belirten Baran, Türk markalarının Avrupa Birliği'nin de en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını söyledi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın tüm sektörleri olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendirdiğini belirten Baran, "Hazır giyim, tekstil ve moda sektörü, dünyada 3 trilyon dolarlık dev bir pazar. Markalarımızın küresel rekabet ortamında öne çıkması, Avrupa Birliği'ne ihracatına devamı ve bu devasa ekonomiden pay alabilmesi açısından sektörde yer alan, en küçüğünden en büyüğüne, tüm firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecini tamamlaması gerekiyor. Başkentimiz, tekstil ve hazır giyimde önemli bir merkez. Hedefimiz, sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da Başkenti olmak" diye konuştu.

Baran, küresel ekonomideki durgunluk, enflasyon ve düşük kur baskısı nedeniyle tekstil sektörünün zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, bu süreçte küresel pazarlardaki ilişkileri devam ettirerek geliştirmek ve sektörün ürünlerini tanıtmak açısından fuarın önemine de dikkati çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Yerel Haberler, 28 Şubat, Magazin, Ekonomi, ankara, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COF'25: Moda Fuarı Başkent'te Kapılarını Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: COF'25: Moda Fuarı Başkent'te Kapılarını Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.