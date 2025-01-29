Corendon Football Center Antalya'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Football Center Antalya'da Açıldı

Corendon Football Center Antalya\'da Açıldı

Corendon, Antalya Lara'da futbol takımlarının antrenman ihtiyaçlarını karşılayan tesis inşa etti.

29.01.2025 17:49
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Corendon, futbol takımlarının antrenman ve maç hazırlıkları için Antalya Lara'da inşa ettiği Corendon Football Center'da hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve turizm grubu Corendon, sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor turizmini geliştirmek adına işbirlikleri ve yatırımlarını güçlendiriyor.

Yurt içi ve yurt dışında farklı dallarda kulüplere, sporculara ve organizasyonlarına destek veren Corendon'un Antalya Lara'da inşa ettiği Corendon Football Center, kulüplerin ihtiyaç duyabileceği tüm olanakları karşılayarak farklı lig kategorilerindeki takımlara ve turnuvalara kapılarını açtı.

İnşa edildiği bölgenin modern tesisleri arasında yer alan Corendon Football Center, 41 bin 797 metrekare alanda, 3 çim sahasıyla antrenman imkanı sağlıyor. Kamp yapan takımlar, antrenman gereksinimlerini karşılamak için yüksek kalitede çim sahalarda çalışıyor. Tesisin birinci ve ikinci sahalarında, 45 kişi kapasiteli tribünler yer alıyor.

Corendon Football Center, futbol antrenmanları için çeşitli istasyon ve egzersiz alanları, tüm sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan fonksiyonel ve şık tasarımlı yönetim binası, modern tarzda inşa edilen soyunma, hakem, sağlık ve masaj odalarıyla, futbolcuların, teknik ekibin ve grupların aradığı tüm imkanları sunuyor.

Antalya Uluslararası Havalimanına 14, Grand Park Lara Otel'e 3 kilometre mesafede yer alan tesis, Kundu bölgesindeki birçok otele yakın bir konumda yer alıyor. Bu merkezi konumu sayesinde, futbol sahalarına kolay ulaşım sağlanırken, çevresindeki otellerin sunduğu hizmetlerden rahatlıkla faydalanılıyor.

"Antalya'ya katkı sağlamaya öncelik veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon'un marka DNA'sını oluşturan unsurlar arasında, spora ve spor kültürüne bağlılıklarının yer aldığını belirtti.

Kuruluşlarından itibaren spora destek vermek ve spor turizmini geliştirmek misyonuyla hareket ettiklerine ve yatırımlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerine değinen Karaer, şunları kaydetti:

"Dünyadan ve Türkiye'den birçok takımın kamp için tercih ettiği Antalya'ya katkı sağlamaya öncelik veriyoruz. Futbol takımlarının performansını artırmak ve turnuvaları mükemmel konaklama deneyimleriyle birleştirmek hedefiyle inşa ettiğimiz Corendon Football Center'ı spor dünyasına kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Turizm, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Football Center Antalya'da Açıldı - Son Dakika

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