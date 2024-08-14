Çorum, İstanbul'dan sonra ihracatını artıran ikinci il oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum, İstanbul'dan sonra ihracatını artıran ikinci il oldu

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Çorum, temmuz ayında İstanbul'dan sonra ihracatını artıran 'ikinci il' olurken, TR 83 Bölgesi'nde zirvede yer aldı. Vali Zülkif Dağlı, 'İhracat hedef çıtamız sürekli artacak' dedi.

14.08.2024 17:50
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Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Çorum, temmuz ayında İstanbul'dan sonra ihracatını artıran 'ikinci il' olurken, TR 83 Bölgesi'nde zirvede yer aldı. Vali Zülkif Dağlı, "İhracat hedef çıtamız sürekli artacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre 2024 yılı Temmuz ayında Çorum, ihracat sıralamasında 604 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 115,2 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 10'uncu sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılın temmuz ayına göre ihracatını metropol kent İstanbul'dan sonra en fazla artıran ikinci il olan Çorum, TR-83 Bölgesi'nde ( Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum) 'en fazla ihracat yapan il' olarak birinci sırada yer aldı. Lojistik açısından karayolu tek alternatifi olmasına rağmen Çorum, bölgesinde son bir yıldaki ihracat artış oranına göre birinci sırada yer aldı. 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde Çorum, 323 milyon dolarlık artış ile İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada.

Ticaret Bakanlığı ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın resmi kaynaklarından elde edilen veriler doğrultusunda Çorum'un deniz, hava ve demiryolu ulaşımı yok ancak Samsun'un da aralarında bulunduğu Amasya ve Tokat'ı da kapsayan TR 83 Bölgesi'nde ihracat artış oranına göre lider il olarak öne çıktı. Temmuz ayına göre ihracat rakamları TR 83 Bölgesi'nde yer alan Çorum'da 604 milyon dolar, Samsun'da 138 milyon dolar, Amasya'da 17 milyon dolar ve Tokat'ta 15 milyon dolar oldu.

Düzce ve Samsun'a yeni Organize Sanayi Bölgeleri'nin kazandırılması, sanayi yatırımcısını teşvik etmesiyle bilinen Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "Çorum'un ihracatta en fazla artış gösteren ikinci il olması, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi daha da güçlendirmiştir. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

3 OSB faal durumda

Vali Dağlı açıklamasında, "Çorum'un ekonomisi, sanayi, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörleri üzerine kuruludur. Gıda, tekstil, orman ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, kimya-plastik, taş ve toprağa dayalı sanayi, makine-metal sanayi gruplarına kadar her alanda üretim ve ihracat yapılmaktadır. 3 adet OSB faal durumdadır. 4'ncüsünün alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Şehrimizde savunma sanayi başta olmak üzere yerli ve milli ürünler üretilmektedir. Çorum'da ihracatı teşvik eden çeşitli devlet destekleri ve teşvikler mevcut olup, ihracatçıların uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"Çorum, savunma sanayiinde önemli rol üstlendi"

"Savunma sanayiinde önemli bir rol üstlenen Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde barut fabrikası ve fişek üretim tesisleri gibi önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu Kaplanları olarak tabir edilen Çorum, kendi öz kaynakları ile sanayileşmesini gerçekleştirmekte olan ender illerden birisidir" diyen Vali Dağlı, "Çorum, yılın ilk altı ayında 1 milyar 395 milyon dolarlık ihracatla etkili performansını sürdürdü. 2024 yılı temmuz ayı ihracat rakamlarında Türkiye sıralamasında 10'ncu sırada yer almaktadır. 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışta Çorum, 323 milyon dolarlık artışla ülkemizde genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında ikinci sırada, bölge sıralamasında ise yine birinci sırada yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Vali Dağlı, sanayicilere teşekkür etti

Sanayicilere teşekkür eden Vali Zülkif Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çorum'un ihracat performansı, şehrin ekonomik dinamizmini ve sanayicilerinin girişimci ruhunu ortaya koyuyor. Bu başarı, Çorum'un gelecekte de ihracatta önemli bir role sahip olacağını gösteriyor. Çorum'un ihracat başarısı, yerel yönetimlerin ve sanayi kuruluşlarının iş birliği ve stratejik planlamaları sayesinde mümkün oldu. Bu başarı, sanayi sektöründeki güçlü üretim kapasitemiz, çeşitliliğimiz ve iş insanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Tüm sanayicilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum, İstanbul'dan sonra ihracatını artıran ikinci il oldu - Son Dakika

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