COSPAS-SARSAT ile Arama Kurtarma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla, deniz ve hava aracı kazalarında COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemini kullandıklarını belirterek "Bu sistem, hava ve deniz taşıtlarından gelen acil durum sinyallerinin işlenmesi sonrasında kazazedelere en kısa sürede ulaşmayı ve onları kurtarmayı hedefliyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyette bulunan Türk Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Merkezin, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı Hava Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile beraber çalıştığını belirten Uraloğlu, "Deniz ve hava aracı kazalarının arama kurtarma faaliyetlerinde COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemini kullanıyoruz. Bu sistem, hava ve deniz taşıtlarından gelen acil durum sinyallerinin işlenmesi sonrasında kazazedelere en kısa sürede ulaşmayı ve onları kurtarmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, COSPAS-SARSAT sisteminin, tehlikedeki gemi, uçak veya şahısların pozisyon ve kimlik bilgilerinin uydular aracılığıyla tespit edilmesini sağlayan uluslararası bir uygulama olduğunu söyledi.

"Komşu ülkelere de hizmet veriyor"

Bu kapsamda, Türkiye'nin komşu ülkelere de hizmet verdiğini bildiren Uraloğlu, "Bakanlığımız bünyesinde 7 gün 24 saat çalışan merkezimiz sadece Türk arama kurtarma bölgesi içinde değil, dünyanın her noktasında ülkemiz denizciliğine ve havacılığına hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, COSPAS-SARSAT sisteminin, bikın cihazları, uzay ve yer kesimi olmak üzere üçe ayrıldığını belirterek sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tehlike durumunda bikın, tehlike sinyalini uydulara gönderiyor. Uydulara iletilen bu tehlike sinyali daha sonra yer istasyonuna (LUT) iletiliyor. LUT alınan sinyale ait bikının konumunu hesaplıyor. LUT, verilerini görev kontrol merkezine (MCC) iletiyor. MCC de verileri ilgili kurtarma koordinasyon merkezine (RCC) gönderiyor ve RCC, tehlikede olan kişileri bulmak ve kurtarmak için harekete geçiyor."

Uraloğlu, LUT'un da Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yerleşkede yer aldığını ve uyduların acil durum sinyallerini buraya ilettiğini belirtti.

Türkiye'nin, COSPAS-SARSAT sistemine 11 Haziran 2005'te "yer kesimi hizmet sağlayıcı ülke" sıfatıyla üye olduğunu aktaran Uraloğlu, "1 Haziran 2006'da İran, Irak ve Afganistan, ülkelerine ait COSPAS-SARSAT sinyallerini bizden almaya başladı. Bu ülkelere ücretsiz hizmet veriliyor. O bölgeden gelen sinyaller bize düşüyor ve biz de onu ilgili ülkeye iletiyoruz. Biz 2009'da orta irtifadaki uyduların kullanıldığı Arama ve Kurtarma Uydu Sistemi'ne (MEOSAR) sahip 6. ülke olduk. 17 Ekim 2020'de yayımlanan Deniz ve Hava Aracı Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği ile Doğu Akdeniz'de arama kurtarma sorumluluk alanımız genişletildi."

Uraloğlu, COSPAS-SARSAT'ın konum doğruluğunun, bikın ile uydu türüne ve sinyal alınan uydu sayısına göre değişkenlik gösterdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Birinci nesil bikın cihazları için yüzde 95 olasılıkla 5 kilometre yarıçapında konum doğruluğu sunarken ikinci nesil bikınlar için ise bu oran yüzde 97 olasılıkla 100 metrelere kadar inebiliyor. İkinci nesil bikınlar henüz piyasaya sürülmemesine rağmen Türk COSPAS-SARSAT Sistemi'miz yetkilendirme çalışmalarına Mart 2025 itibarıyla başladı ve bu çalışmaların ağustos sonunda tamamlanmasını bekliyoruz."