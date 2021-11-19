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Cube Incubation'ın 7 girişimcisi 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı - Son Dakika

Cube Incubation'ın 7 girişimcisi 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

19.11.2021 10:51
Cube Incubation'ın 7 girişimcisi 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişim ekosistemine özel proje ve çalışmalarıyla ev sahipliği yaptığı girişimlerin başarılarıyla katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişim ekosistemine özel proje ve çalışmalarıyla ev sahipliği yaptığı girişimlerin başarılarıyla katkı sunmaya devam ediyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında 100 milyon TL'lik yatırımla açtığı yeni merkezinde özellikle derin teknoloji girişimlerinin yatırım almasına ve uluslararasılaşmasına katkı sunmayı hedefleyen Cube Incubation 2 ayda bu hedefinde ne kadar ciddi olduğunu kanıtladı. Eylül ve ekim aylarında Cube Incubation 'da faaliyet gösteren 7 derin teknoloji girişimi toplamda 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Türkiye'de derin teknoloji girişimcilerine ev sahipliği yapan tek kuluçka merkezi olarak öne çıkan Cube Incubation 2021 yılında "Derin Teknolojiye Derin Bakış" başlıklı raporunda Türkiye'de faaliyet gösteren derin teknoloji girişimcilerine ilişkin önemli analizler ortaya koymuştu.

Raporda yer alan ihtiyaç haritasına bakıldığında derin teknoloji girişimcilerinin en önemli ihtiyacının yüzde 77 ile finansman olduğu görülüyor. Bu ihtiyacı, yüzde 58'le pazara ulaşma takip ediyor. Zira ürün geliştirmede problem yaşamayan derin teknoloji girişimleri, satış ve pazarlama konularında sorunlar yaşıyor. Raporda yüzde 35'le üçüncü sırada en önemli ihtiyaç nitelikli insan kaynağı ve yüzde 25'le dördüncü sırada ortak bulma konuları takip ediyor.

Raporda girişimlerin satış ve pazarlama konularında nitelikli iş gücüne erişmeleri ve Ar-Ge dışı alanlarda deneyimli ortaklarla eşleşmeleri durumunda pazara ulaşma konusunda yaşadıkları problemlerin ortadan kalkabileceği vurgulanıyor.???????

"Girişimciliği ilerlemenin ve kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz"

2021 yılı başlarında hazırladığı raporla derin teknoloji alanına ışık tutan Cube Incubation, bu rapordan elde ettiği bilgiler çerçevesinde derin teknoloji girişimlerine yönelik sunduğu çalışmaları genişleterek girişimlerin yaşadıkları problemleri en aza indirme hedefiyle hareket ediyor. Bu kapsamda mentorluk programlarını genişleten merkez girişimcileri daha fazla yatırımcıyla bir araya getirerek sermaye ihtiyaçlarını gidermeye odaklanıyor. Öte yandan derin teknoloji girişimcilerinin satış ve iş geliştirme konuşlarında yaşadıkları problemleri ortadan kaldırarak onlara yol gösterici olmayı isteyen Cube Incubation destek ofisleriyle ekosisteme yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, startups.watch'un hazırladığı Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 3. Çeyrek raporuna göre fonlanan dikeyler arasında derin teknoloji girişimleri ikinci sıraya yükseldiğini görmekten ve son 2 ayda Cube Incubation girişimcilerinin aldığı yatırımlardan dolayı gururlandıklarını belirtti.

Teknopark İstanbul olarak girişimciliği ilerlemenin ve kalkınmanın lokomotifi olarak gördüklerinin altını çizen Topçu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple büyük bir heyecan ve tutkuyla girişimcileri desteklemeye, onları anlamaya, ihtiyaçlarını gidermeye odaklanıyoruz. Derin teknoloji raporumuzla mevcut durumu tespit edip gerekli altyapıları kurmaya odaklandık. Bugün 7 girişimcimizin elde ettiği bu yatırım başarısında katkımızın olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki derin teknoloji girişimcileri zaten halihazırda sunduğumuz teknik altyapı, atölye ve laboratuvarlar sayesinde ürünlerini rahatlıkla geliştiriyorlar. Mentorluk programlarımız, yatırımcı buluşmalarımız, yeni hızlandırma programlarımız ve destek ofislerimizle derin teknoloji girişimcilerinin finansmana erişim ihtiyaçlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cube Incubation'ın 7 girişimcisi 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi


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