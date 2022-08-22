Karataş Denizyolu Turizm Yatırım Fizibilitesi Projesinde imzalar atıldı - Son Dakika
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Karataş Denizyolu Turizm Yatırım Fizibilitesi Projesinde imzalar atıldı

22.08.2022 12:22
Karataş Denizyolu Turizm Yatırım Fizibilitesi Projesinde imzalar atıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2022 yılı Fizibilite Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ve Karataş Belediyesi paydaşlığında hazırlanan "Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi" için...

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2022 yılı Fizibilite Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ve Karataş Belediyesi paydaşlığında hazırlanan "Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi" için sözleşme imzaları atıldı.

Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran ve Adana ATGAB Başkanı ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz arasında imzalandı.

Başkan Topuz, yaptığı açıklamada, "Adana Karataş ile hedef bölge arasında açılacak yeni bir denizyolu turizm merkezi çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı ağlar sayesinde, modern taşımacılığa uygun, gelişmiş, konforlu ve hızlı yolcu/arabalı gemilerin feribotlar hizmete alınacak, Karataş'a turistik gemilerin uğraması için bir park ve bakım koşulları ile ilgili fiziki üst yapı imkanları kazandırılacak" dedi.

65 deniz mili mesafesindeki Taşucu Girne hattı mevcut gemilerle ortalama 2 saat 30 dakika sürerken, 128 deniz mili mesafesindeki Karataş- Gazimağusa arası yolculuk alınacak modern feribotlarla 2 saatin altında gerçekleşebileceğini belirten başkan Topuz, "Karataş Limanı ile Arsuz Madenli Limanı arasındaki 207 kilometrelik ve

2 saat 40 dakikalık karayolu mesafesi, karşılıklı deniz otobüsü seferleri ile 34 mile ve 30 dakikaya indirilebilecek" diye konuştu.

Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Başkan Topuz şunları kaydetti:

"Akdeniz deniz sınırımız 1577 km. Dolayısıyla bu denizde kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı en geniş ülkeyiz. Coğrafik yapı sebebiyle sahip olduğumuz böylesine uzun

deniz kıyılarımızın çoğunu yazlık-ikincil konutlar, tarım arazileri, sulak alanlar, turizm tesisleri ve diğer yapılarla donatılmış ya da rezerv edilmiş durumdadır. Komşumuz Yunanistan denizcilik endüstrisinden milyarlarca dolar gelir elde ederken 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz denizcilik sektörlerinden beklenen katma değeri yakalayamamıştır. Diğer taraftan Adana'nın komşuları Mersin ve Hatay illerinin denizcilik konusunda oldukça geniş imkanlara sahiptir. Gerek turizm gerekse ticari olarak bu illerle bölgesel iş birliğine zemin hazırlayacak bu tarz yapıların kurulması ile Adana'da denizcilik kültürünü gelişecektir. Fizibilitenin yatırıma dönüşmesi ile Bölgemizin stratejik kalkınma planları kapsamında öncelikli alanlar içerisinde sayılan turizm sektörümüz yeni bir hedef pazar bölgesine kavuşacak, bu bölge Kuzeyde: Niğde-Kayseri-K.Maraş- Osmaniye, Güneyde: İskenderiye-Hayfa- Kıbrıs, Doğuda: Lübnan-Hatay, Batıda: Mersin Antalya gibi önemli kentlerini kapsamaktadır. Son olarak; Karataş 3000 yıllık tarihe sahip, askeri ve ticari öneme sahip yolların üzerinde kurulmuş çok eski bir liman şehirlerinden biridir. Karataşmızın sahip olduğu denizcilik potansiyeli atıl durumdan kurtulursa hem Karataş hem de Adana geçmişteki parlak günlerini tekrar yakalayabilir." - ADANA

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Kaynak: İHA

Karataş, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karataş Denizyolu Turizm Yatırım Fizibilitesi Projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

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