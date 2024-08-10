Çukurova Uluslararası Havalimanı, Bölgesel Kalkınmanın Lideri Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Bölgesel Kalkınmanın Lideri Olacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Bölgesel Kalkınmanın Lideri Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, üretim, ticaret ve turizme katkılarıyla bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacağını belirtti.

10.08.2024 17:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, üretim, ticaret ve turizme katkılarıyla bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacağını belirtti.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır projelerin birbiri ardına hayata geçtiğini söyledi.

Ulaştırma alanında bu yıl tamamlanan projeleri sıralayan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ve talimatlarıyla Türkiye'nin artık havacılıkta dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını anlattı.

Uraloğlu, temmuz sonu itibarıyla hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yıl sonuna kadar inşallah 230 milyonun üstünde yolcumuzu seyahat ettirmiş olacağız. Ayrıca, 'dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefinizle hareket ederek ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 26'dan 58'e yükseltmiş oluyoruz. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2053 hedeflerimiz kapsamında da yapımları devam eden Bayburt- Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanı ile inşallah aktif havalimanı sayımızı 61'e yükselteceğiz."

İstanbul Havalimanı

Yeni havalimanları sayesinde her geçen yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşandığını dile getiren Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da yolcu rekorları kırmaya devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim ve çalışmalarına 2022'de başladığımız 'eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları' uygulamasını Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanı'mızda hayata geçirdiğimizde İstanbul Havalimanı'mızda 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını da kazandırmış olacağız. İnşallah 2025 yılında hayata geçireceğimiz bu uygulamayla İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği kaptırmayacağına eminiz."

"Yılda 9 milyon yolcu kapasitesi"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, narenciyeden esinlenen turuncu rengi ve pamuk motifleriyle süslü mimarisiyle bölgenin yöresel kültürünü yansıttığını vurgulayan Uraloğlu, "Yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip pistiyle dünyadaki en geniş uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havalimanı inşa ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, havalimanının, Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde'ye yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyondan fazla kişiye hizmet vereceğini, Türkiye'nin bölgeye ve Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacağını söyledi.

Yatırımın, doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerine büyük katkı yaparak sosyoekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacaktır." dedi.

Uraloğlu, yolun, medeniyet, gelişme ve büyüme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Canı gönülden inanıyorum ki son 22 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da daha nice proje ve yatırıma sizinle birlikte inşallah imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum."???????

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çukurova, mersin, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova Uluslararası Havalimanı, Bölgesel Kalkınmanın Lideri Olacak - Son Dakika

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