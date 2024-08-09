Çukurova Uluslararası Havalimanı Mersin'e Sanayi ve Turizmde Katkı Sağlayacak

Ekonomi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı bölgenin sanayisine ve turizmine katkı sunacak.

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve ülkenin 58. havalimanı olacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçecek olması sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Mersin ve bölgenin hem sanayide hem turizmde daha fazla güçlenmesine olanak sağlayacak havalimanı için sektör temsilcileri değerlendirmede bulundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, AA muhabirine, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın sadece Mersin ve Adana için değil bölge için çok önemli yatırım olduğunu söyledi.

Havalimanının bölgeyi küresel anlamda kolay erişebilir kılacağını dile getiren Çakır, bu sayede sektörlerin ekonomik olarak hızlı ilerlemesine ve gelişmesine avantaj sağlayacağını belirtti.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kargo taşımacılığı özelliğiyle bölgenin ihracatına da katkı vereceğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Havalimanı uluslararası bazda çalışmalar konusunda ve tarım, turizm sektörü için avantaj sağlayacak. Mersin turizm açısından potansiyeli olan bir bölgeydi. Erişebilirlik kolay olmadığı için de turizmdeki hakkını çok alamıyordu. Şimdi kolay erişebilirlik sayesinde tur operatörlerinin, turistlerin direkt gelebilecekleri için turizm potansiyelini açacak. Sanayi açısından baktığımızda da yatırımcı firmaları bölgemize daha rahat çekebilecek durumda olacak. Bu da sanayi açısından çok önemli nokta olacak."

Turizmciler umutlu

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol da havalimanının açılmasıyla Mersin'in kaderinin değişeceğini dile getirdi.

Havalimanının açılmasıyla turizmde büyük hareketliliğin yaşanacağına dikkati çeken İzol, "Havalimanıyla ulaşımda elde edilen kolaylık Mersin'in tarım, turizm ve sanayisini canlandıracak. Mersin ve çevresindeki iller bu konulardan faydalanacaktır. Direkt uçuşlar bölge için çok iyi olacak. Cumhurbaşkanı'mızın katkılarıyla açılacak havalimanı bizleri çok mutlu etmekte." ifadelerini kullandı.

"Mersin turizmde hak ettiği yeri bulacak"

İzol, Mersin'in turizm açısından önemli konumda olduğunu ve havalimanıyla bu potansiyelini daha yukarı taşıyacağını vurguladı.

Kentin turizm açısından öneminden bahseden İzol, "Mersin sadece deniz, kum, güneş ön plana çıkmıyor. Tarihi ve kültürel yerleriyle de ön planda. Yaz aylarında istersen denize, yarım saat sonra da yaylalara çıkabiliyorsunuz. Şehrimiz bu konuda çok zengin. Mersin'in önü açık. Bir eksiğimiz havalimanıydı. Havalimanımız açılıyor ve bu eksiklikte tamamlanıyor. Böylelikle Mersin turizmde hak ettiği yeri bulacak." diye konuştu.

Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da havalimanının Mersin'i turizm konusunda ileriye taşıyacağını ifade etti.

Turizmde ulaşımın önemli unsur olduğunu vurgulayan Öztop, şöyle konuştu:

"Havalimanımız turizm potansiyeline ciddi şekilde etki edecektir. Bu zamana kadar havalimanının olmaması turizmde bir engeldi. Şimdi o engel kalktı ve bundan sonra Mersin turizmde ciddi sıçrama yapıp Türkiye ve dünyadaki turizm payında önemli noktada yer alacak. Havalimanıyla birlikte bölgemize yeni yatırımlar da gelecek."

Kentte otel işletmecisi Murat Demir de projeyi uzun yıllardır beklediklerini anlattı.

Havalimanının açılışının kesinleşmesinin ardından hemen çalışmalara başladıklarını kaydeden Demir, "Yurt dışı acenteleriyle görüşmeler başladı. 2025 sezonu için yurt dışından turist talebi oluşmaya başladı." dedi.

Demir, havalimanının Mersin'e ve bölgeye çok faydalı olacağını sözlerine ekledi.