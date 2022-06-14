Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi

14.06.2022 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları ile ilgili alınan kararı, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." ifadesine yer verdi. Alınan karara tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı." sözleriyle Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

"UÇAKLARIMIZA TÜRKİYE HAVA YOLLARI YAZACAĞIZ"

Erdoğan,"Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN JET TEPKİ

Yapılan düzenlemeye İYİ Parti lideri Meral Akşener'den jet tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." dedi.

TÜRKİYE TALEP ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var' dedi, Akşener'den tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi - Son Dakika
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