Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Yapılacak

23.07.2023 13:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun etkileri, tahıl koridoru, ekonomik gelişmeler ve İsveç'le yürütülen NATO süreci gibi konuların ele alınacağı Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca toplantıda memurların toplu sözleşme takvimi ve mali sosyal hakları da ele alınacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Gündemde toplu sözleşme takvimi, ekonomik gelişmeler, tahıl koridoru ve İsveç'le yürütülen NATO süreci yer alacak.

KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti sonrası ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Gündem maddelerini anlatan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri verdi: " Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. S. Arabistan'a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. İmzalanan anlaşmaların etkileri neler olacak bütün bu başlıklar değerlendirilecek.

TAHIL KORİDORUNDA ARABULUCULUK

Tahıl koridorundan Rusya çekildiği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koridorun yeniden işler tutulabilmesi için diplomasi yürütüyor. Atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

İç siyaset ve ekonomi boyutu var. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile bir araya gelmişti. Orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

MEMURLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN KONU MASADA

Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Kabine'de 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi ele alınacak."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika


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