Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa\'ya 785 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde 22 yılda Bursa'ya 785 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. olağan kongresinde Tofaş Spor Salonu'nda konuştu. Bursa'yı tüm ihtişamı ile tekrar ayağa kaldırmak için ulaşımdan enerjiye, çevre ve şehircilikten sağlığa kadar önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Adalette 6 milyar, eğitimde 60 milyar, gençlik ve sporda 7 milyar, sosyal yardımlarda 97 milyar lira, sağlıkta 23 milyar lira, çevre ve şehircilikte 124 milyar liralık hizmeti şehrimize kazandırdık. Ulaştırmada 230 milyar lira, tarım ve ormanda hibe destekleri dahil 60 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 124 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle toplam 28 milyar lira yatırım yaptık. Bursa'da 2. devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesini devreye aldık. 43 bin kişilik stadyumla 86 spor tesisi inşa ettik. Bursaspor iyi gidiyor, taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladı. Bu birliktelik sayesinde Bursaspor namağlup şekilde ilk devreyi tamamladı.

Şehrimize 4149 yataklı 29 hastane ve 93 sağlık tesis kazandırdık. 2,5 milyar liralık 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesisimizin ihale proje ve arsa aşaması devam ediyoruz. TOKİ eliyle 28 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 24 bin 196 tanesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3923 konutun yapımına devam ediyoruz. Bursa'da 11 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7 tanesine tamamladık. Birinin yapımı bitti, 3'ünün proje çalışmaları sürüyor. 200 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 405 kilometre daha ekleyerek mesafeyi 605 kilometreye çıkardık. Yenişehir- Bilecik yolu, Orhangazi- İznik yolu, Çalı- Keles il yolu, Gemlik- Armutlu, Mudanya-Gemlik, Dursunbey-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç yolu gibi 26 projenin çalışmalarına devam ediyoruz. Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli hızlı tren yapımı sürüyor. Osmaneli Bursa kesimini 2026 sonu itibariyle, Bandırma'ya ulaşan tüm hattı ise 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-Bursa-İstanbul-Bursa seyahat süreleri hızlı trenle 2 saat 15 dakika olacak. 6 kilometre uzunluğunda Bursa Emek Şehir Hastanesi metro hattının yapımı sürüyor. 8 yeni OSB, 4 yeni endüstri bölgesi, 2 teknokent, 135 Ar-Ge merkezi ve 32 tasarım merkezi kurduk. Milletimiz bizimle birlikte olduğu müddetçe daha fazlasını yapacağız." - BURSA