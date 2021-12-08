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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı

08.12.2021 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada dövizi ve yastık altında parası olan kişilere çağrıda bulunarak "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik ve stokçulukla mücadele konularının ele alındığı kabine toplantısı sona erdi. 2 saat 15 dakikalık toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi ve yastık altında parası olanlara çağrıda bulundu.

VATANDAŞ VE KURUMLARA ÇAĞRI

Konuşması sırasında kurdaki oynaklığa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Serbest piyasa ekonomisi kuralsızlık, insafsızlık, ahlaksızlık demek değildir. Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bizim karşı çıktığımız ve mücadele ettiğimiz tek şey sömürüdür. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır."

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"

Canlı yayında stokçulukla ilgili bakanlıklara ve belediyelere talimat veren Erdoğan, "Büyük hedeflere doğru ilerlerken insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize talimat veriyorum: Girdi maliyetlerindeki ve kurla izah edilemeyecek fiyat artışı yapan ve stokçuluk yapan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi milletine böyle ağır bir suç işleyenlerin yakasına yapışılacaktır." ifadelerini kullandı." açıklamalarını yaptı.

YENİ EKONOMİ MODELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modeli hakkında şunları söyledi:

"Ülkemizi 19 yıldır hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Türkiye'de bu kavramlardan nasibini almamış bir zihniyet hep olmuştur. Tek parti faşizmiyle başlayıp darbeler ve vesayet dönemiyle süren, dışarıdan aldığı destekle kendini milli iradenin üstünde gören, gerektiğinde terör örgütleriyle dahil her tür şer şebekesiyle işbirliğine giren bu zihniyet her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır. Bu zihniyet ekonomide yaşanan değişimi de aynı sinsilikle mecrasından çarptırmaya çalışıyor. Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme; hedef bu. Bu zihniyet yüksek faizle ekonomiyi soğutmak, küçültmek ve dolayısıyla istihdamı azaltmak istiyor. Bu zihniyet ülkemizi tüm siyasi ve ekonomik iddialarından vazgeçirerek eskiye döndürmek istiyor. Biz ülkemizi büyüterek, işsizliği azaltarak enflasyonu düşüreceğiz diyoruz, bu zihniyet IMF reçetelerini dayatarak Türkiye'yi yeniden siyasi ve ekonomik boyunduruk altına sokmak istiyor. Salgın döneminde benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü geçen yıl biz yüzde 1.8 oranında büyüme kaydettik. Bu yılkı büyüme oranımız çift haneli rakama doğru gidiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından dövizi olanlara çağrı - Son Dakika
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