Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kahtalılara istasyon müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara istasyon müjdesi vererek, "Bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahtalılara istasyon müjdesi verdi.
İlgili bakanlara talimatı vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimde birçok pankart gördüm ama bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz. Sizlere olan minnettarlığımızı, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.
Bir sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.
Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz.
Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri bunun üzerinden siyaset de yapabilir. Biz böyle basit hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bunu da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraat yoğunlaşacağımız bir dönem olacak. Allah yolumuzu açık etsin diyorum."
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