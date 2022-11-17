Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Togg'a özel kampanya olacak mı? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Togg'a özel kampanya olacak mı?

17.11.2022 14:41

Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togg satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusuna, "Şöyle bir nihai noktaya gelsin, pazarlama süreci içerisinde pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Togg konusunda da bir çıkışta bulundu.

"BELKİ BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Erdoğan "TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusuna, "Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız" yanıtını verdi.

"BURASI MİLLETİN"

Erdoğan ayrıca muhalefet liderlerinin Togg üretim tesisine gelmemesine ilişkin, "Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bunlar bir defa Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor.

"ŞİMDİ FABRİKAYA GELMEK İSTİYORLAR"

Şimdi TOGG'la ilgili de hani diyordu ya 'Nerede fabrika?' Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş" açıklamalarında bulundu.

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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