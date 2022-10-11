Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı

11.10.2022 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa 60 ay vade yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi haberini vermesinden sonra herkes paketin ayrıntılarını merak etmeye başladı. Faizin yüzde 2,5 düşürüldüğü destek kapsamında 100 milyar lira alan esnaf, aylık taksit için 2 bin 416 lira, toplam ise 125 bin lira geri ödeyecek. Esnafın aldığı rakam 200 bin liraya çıktığında ise aylık taksit 4 bin 832 lira, toplam ödeme ise 250 bin lira olacak.

Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf için bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 60 ay vade yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi imkanı sağlanacağını söyledi.

"TAKİBE DÜŞEN ESNAFA YÜZDE 4 FAİZLE KREDİ VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek." ifadelerini kullandı.

"FAİZ YÜZDE 2 DÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası herkes paketin detaylarını merak eder oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, esnaf kredi paketinin detaylarını CNN Türk canlı yayında anlattı. Baydar, "Bu kredide yeni kaynak paketi verildi. Kredi desteği dolasıyla 100 milyar lira esnafa can suyu oldu. Burada faiz oranında bir indirim oldu. Faiz oranı yüzde 9,5'tan yüzde 7,5'a düştü. Bu da son günlerdeki faiz indirimi politikalarıyla uyumlu bir hareket" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Baydar sözlerini şöyle sürdürdü: Bankadan bugübe kadar 1 kedisi olan esnaf 2. bir kredi için başvurabilecek ancak 2 kredisi bulunan 3. kredi için başvuramıyor. 350 binden 500 bine, 1 milyondan 1,5 milyona artırılan limitlerin olduğunu görüyoruz. Bu oldukça önemli. Taşıt fiyatlarının artmış olması nedeniyle kredide olması gereken rakamlar tekrar enflasyonist baskılar dikkate alınarak güncellendi"

100 MİLYARLIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

  • 100 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 125 bin lira ödeyecek
  • 200 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 250 bin lira ödeyecek
  • 500 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 624 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa müjdesini verdiği kredi paketinin detayları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme miktarları

AYLIK ÖDEMELER NASIL OLACAK?

  • 100 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 2 bin 416 lira
  • 200 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 4 bin 832 lira
  • 500 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 12 bin 80 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa müjdesini verdiği kredi paketinin detayları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme miktarları
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı - Son Dakika
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