Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Turuna Çıkıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Turuna Çıkıyor

16.07.2023 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası temaslarını sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Bu ülkelerde çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalayacak olan Erdoğan, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek havalimanı açılışına katılacak.

Seçim sonrası temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 3 gün sürmesi planlanan Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Burada çeşitli alanlarla anlaşmalar imzalayacak olan Cumhurbaşkanı, mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek. Erdoğan son gün ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidip havalimanı açılışına katılacak.

PEŞ PEŞE 3 ÜLKEYE GİDECEK

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"YATIRIMCILARIN İLGİSİ YÜKSELDİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

KKTC'DE HAVALİMANI AÇILIŞINA KATILACAK

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek. Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Turuna Çıkıyor - Son Dakika


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