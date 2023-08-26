Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi

Son Güncelleme: 26.08.2023 08:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin geçim sıkıntısı şikayetleri artınca maaşlara düzenleme yapılması için harekete geçiyor. Erdoğan'ın bütçedeki düzenlemelerin yapılması ve emeklilere zam için kaynak oluşturulması için ilgili bakanlara talimat verdiği öğrenildi.

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bakanlara emeklilere zam için talimat verdiği öğrenildi.

EN DÜŞÜK MAAŞIN 10 BİN LİRAYA ÇIKMASI GÜNDEMDE

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Emeklilerin tepkilerinin ardından düzenleme için harekete geçen hükümetin, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük maaşı 10 bin TL seviyesine çıkaracağı konuşuluyor.

"MECLİS AÇILIR AÇILMAZ ÇALIŞMA YAPILACAK"

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis açıldıktan sonra emekli maaşlarına zam çalışmalarının başlayacağını söyledi. Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

BAKANLARA TALİMAT

Emeklilerin gözü gelecek zam haberindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bakanlardan bütçe ile ilgili sıkıntıların nasıl aşılabileceği konusunda rapor çıkartmalarını istediği ve emekli zammı için talimat verdiği öğrenildi.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi - Son Dakika
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