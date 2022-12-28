EYT düzenlemesinde ilginç istatistik! 1950'den beri 6 hükümet, seçim öncesi yasayı değişti

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

GEÇMİŞ İKTİDARLARIN EN BÜYÜK KOZU OLDU

Yaklaşan seçimler öncesi hükümetin böyle bir karar alması ilginç bir istatistiği tekrar hatırlattı. Daha önce 6 defa değiştirilen emekli yasası 1950'den bu yana siyasetçilerin seçim meydanlarındaki en önemli kozu oldu.

SÜLEYMAN DEMİREL 3 KEZ DEĞİŞTİRDİ

1950 yılında Adnan Menderes tarafından kadın ve erkek vatandaşların emekliliği 60 yaş olarak belirlenmişti. 1955 yılında ise Süleyman Demirel kadınlara 55 erkeklerde ise 60'da sabit bırakmıştı. 1969 yılına gelindiğinde ise bir kez daha iktidar olan Süleyman Demirel'e hükümetin anahtarını yine emeklilik yasası açmıştı. O dönem Demirel emekliliği kadınlarda 38 erkeklerde 43 olarak açıklamıştı

ÖZAL YAŞI YUKARIYA ÇEKTİ

1986 yılına gelindiğinde ise dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, seçim öncesi yine emeklilik üzerinden vaatlerde bulunmuştu. Özel o dönem emeklilik yaşını yukarı çekerek kadınlarda 55 erkeklerde ise 60 olarak belirlemişti.

1992'DE YİNE DÜŞÜRÜLDÜ

90'lı yıllara gelindiğinde ise dönemin başbakanı Demirel yine emeklilik yaşında değişikliğe gitmişti. Kadınlarda 38 erkeklerde tekrar 43'e indirilen yaş sonrası DYP ve SHP ortaklığıyla hükümet kurulmuştu.

1999'DA ECEVİT'TEN GÜNCELLEME GELDİ

1999 yılına geldiğimizde ise hükümet Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kurulmuştu. 5. Ecevit dönemi olarak da bilinen dönemde emeklilik yaşı kadınlar için 58 erkekler için 60 olmuştu.