Cumhurbaşkanı Erdoğan New York\'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Mmt Erd:

Hayret Erdoğan ı Amerika sevmiyor hatta elinden gelse bir kaşık suda boğacak biliyoruz ama ordan da çıkmıyor bütün etrafı da orda mesken tutmuş çok tuhaf. Dolar Euro altın enflasyon hep gariban halkı vuruyor başka kimseye zarar gelmiyor