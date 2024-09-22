Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti.
Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevinden istifa etmişti. Yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı - Son Dakika
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