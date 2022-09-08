Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı

08.09.2022 14:01

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Tahıl koridoru konusunda kandırıldık, Erdoğan ile bu konuyu görüşeceğim" demişti. Bugün konu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkeler değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye aracılığıyla Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Putin, Ukrayna'dan yola çıkan 80 gemiden sadece ikisinin düşük gelirli ülkelere gittiğini ve kandırıldıklarını söyledi.

"PUTİN'İN HAKLI OLDUĞU BİR KONU VAR"

Bugün Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan ve Cumhurbaşkanı Milanoviç ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin'in açıklamalarına değindi. Erdoğan konuyla ilgili olarak "Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

"SEMERKANT'TA PUTİN'LE BU KONUYU ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız."

AVRUPA'DA GAZ KRİZİ

Putin'in Avrupa'ya gaz akışını durdurmasıyla başlayan kriz hakkında da konuşan Erdoğan, "Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır." ifadelerini kullandı.

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