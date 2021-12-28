Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar bursunun ardından doktora sonrası için bilim insanlarına bir burs müjdesi daha verdi. Erdoğan, bilimsel çalışmalarda katedilen mesafenin dünya tarafından da takdir edildiğini belirtip, "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum, bizi izlemeye devam edin." dedi.

"İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRME HEDEFİMİZE ÇOK YAKINIZ"

Büyüme oranlarına vurgu yapan ve cari fazlaya adım adım yaklaşıldığını ifade eden Erdoğan, "Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

"BU TOPRAKLARIN BEREKETİNE GÜVENİYORUZ"

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle üniversitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.

"ÜLKEMİZDEN DAHA BİRÇOK AZİZ SANCAR ÇIKACAK"

Rahmetli Cemil Meriç, "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Biz bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin!

"YENİ BİR BURS PROGRAMI BAŞLATIYORUZ"

Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu 2022 Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak hocalarımızı Aziz Sanca hocamız bizzat seçecek. Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora ve sonraki süreçlerde bilim alanında çalışma yapan hocalarımıza burs vereceğiz.

"BİZE DAYATILAN ŞARTLARA BOYUN EĞMEDİK"

Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik çalışmaları destekliyoruz. TÜBA'nın her bilimsel etkinliği hayatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim sözlüğü de bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konudaki gayretlerinden dolayı TÜBA'yı ayrıca takdir ediyorum. Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik.

"HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRMEK"

İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi ana okul çağındaki çocuklardan başlayarak ön sıralara çıkarmak amacımızdır. İnsan gücüne, azme ve iradeye sahibiz."