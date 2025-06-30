Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye ihracatçılar meclisinin 32. Genel Kurulu'na başarılar diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak tüm firmalarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum.

"HER BİR ÜRÜNÜMÜZ BÜYÜK İZ BIRAKIYOR"

Türkiye ihracatçılar meclisine kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş herkese yönetici ve mensuplara burada teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ebediyete ithal eden dostlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye ihracatçılar meclisimiz 33 yıldır sadece bir çatı kuruluş olmanın ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan yön veren politika öneren ve sektörleri ortak hedeflerde buluşturan bir vizyon merkezi haline geldi. Şunu konuşmanın hemen başında samimiyetle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi işimiz üretim gücümüz ihracat ilkesini benimsemiş siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Dünyanın dört bir yanına ulaşan en ücra köşelerde dahi kendine yer bulan her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor.

"BU GURUR TABLOSU İÇİN SİZLERİ KUTLUYORUM"

Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil aynı zamanda bir çözüm, ortağı, bir güven markası anlaşılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu bilmenizi isterim bizler binlerce yıllık medeniyet birikimi ile yoğrulmuş bu topraklarda alın terini akılla ve vizyonla yoğurarak çalışan üreten ve ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz.

Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldi. Zorlukları aşarak bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız.

İhracatçılar olarak sizler Türkiye Yüzyılı'nın inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Çalışarak üreterek satarak yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız.

Değerli kardeşlerim içinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjöktürel dalgalanmaların değil derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşik niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran Covid-19 salgınının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken Uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmalar meydana geliyor. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz. Dengelerin kurulması istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Muhalefetin, Türkiye'yi batığa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Hamdolsun şimdiye kadar ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz %3,2 oranında büyüdü.

"19 ÇEYREK BOYUNCA KESİNTİSİZ BÜYÜME BAŞARISI GÖSTERDİK"

2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde iki büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik. Özellikle son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi.

Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz.

"ENFLASYONDA YIL SONUNDA 20'Lİ RAKAMLARI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. Değerli dostlarım ihracat cephesinde de son derece emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir. 2024 yılında iki yüz altmış iki milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07'ye yükselttik. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18'e 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımızda 302'ye çıktı. 2025 senesinde de aynı ritimle yola devam ediyoruz.

Mayıs ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7'lik artışla 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatıdır. Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde üç buçuk oranında artışla yüz on bir milyar dolara yıllıklandırılmış ihracatımız ise iki yüz altmış beş buçuk milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı tarafında da hamdolsun oldukça iyiyiz.2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdı."