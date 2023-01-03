Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz! - Son Dakika
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Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz!

03.01.2023 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında memur ve emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına muhalefet kanadından ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." dedi.

Milyonlarca insanı ilgilendiren memur ve emeklinin alacağı zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diyerek açıkladı.

ZAMMA İLK TEPKİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına muhalefetten ilk tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Enflasyon düşecek" açıklamalarını paylaştı. Videonun ilerleyen kısımlarında ise Kılıçdaroğlu'nun TUİK'in kapısına gittiği anlar yer aldı.

"BU REZİL ARTIŞIN HESABINI HEPİNİZ VERECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu paylaşımına "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Maaş Artış Oranı Tepkisi: 'Yüzde 25 Gelmiş İçlerinden... Siz Sadaka mı Veriyorsunuz! Tüik Zamanı Gelince Bunun Bedelini... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Maaş Artış Oranı Tepkisi: 'Yüzde 25 Gelmiş İçlerinden... Siz Sadaka mı Veriyorsunuz! Tüik Zamanı Gelince Bunun Bedelini...

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Son Dakika Ekonomi Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz! - Son Dakika


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