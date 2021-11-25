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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım" - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım"

25.11.2021 14:00
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım"

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkelerine çağrıda bulunarak "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkelerine çağrıda bulunarak "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da gerçekleştirilen 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 7'nci Dünya Helal Zirvesi katıldı. Fuarın açılışında konuşan Oktay, "Helal Zirvesine 20'yi aşkın ülkeden 60'a yakın konuşmacı ve başta gıda olmak üzere kozmetik, ilaç, kimya, tekstil, turizm, teknoloji gibi alanlarda 35 ülkeden 400'e yakın firma ve kuruluş katıldı" ifadelerini kullandı.

"Dünya helal ekonomisi 7 trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda"

Dünya helal ekonomisinin 2021 yılında 7 trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını belirten Oktay, "Dünya helal ekonomisi, 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, bugün yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir Pazar büyüklüğüne ulaşmış durumdadır. Gıda, kozmetik, ilaç, finans ve turizm gibi alanları içine alan helal ekonomisi her yıl katlanarak büyümeye devam etmektedir. İlk defa Malezya, Endonezya ve Uzak Doğu'da gıdalarda güvenliği ve helal özellikleri sağlamak için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin de girişimleriyle farklı bir ivme kazanmıştır" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkelerine çağrıda bulunan Oktay; "Öncelikle tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya davet ediyorum. Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım. Helal sertifikalandırmada karmaşık yapıları terkederek tüm İslam ülkelerinde karşılıklı olarak tanınan bir helal belgelendirme mekanizması tesis edelim. Böylece helal ekonomiyi öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaretle güçlendirelim ve kolay hale getirelim. Helal ürün ve hizmetler konusunda ortak dili konuşmamız İslam'a uygun yaşayışa katkı vermenin yanında çok ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır. Kendi ellerimizle temelini attığımız güvenilir ve küresel helal belgeli ticaret ortamı hepimize; tüm İslam ülkelerine ve özel sektörümüze katlanan kazançlar, güven ve sağlık olarak geri dönecektir. Gıda, kozmetik, tekstil, turizm ve finans başta olmak üzere helal ürün ve hizmetlerin ortak bir anlayışla yaygınlaşması için Türkiye olarak üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz."

"640'ın üzerinde helal belgesini akreditasyon güvencesi altına aldık"

300'e yakın sektör profesyoneline yetkinlik kazandırdıklarını belirten Oktay, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, ülkemizin öncülüğünde İstanbul'da kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca SMIIC standartlarına göre işleyen bir kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nu Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak 3 yıl önce kurmuştuk. Helal Akreditasyon Kurumumuz dünya genelinden aldığı başvuruları şüpheden ari bir şekilde değerlendirerek 640'ın üzerinde helal belgesini akreditasyon güvencesi altına almıştır. Helal Akreditasyon Kurumu ve SMIIC arasında imzalanan mutabakat zaptı neticesinde Kurum, dünya çapında geçerliliğe sahip eğitimler veren bir eğitim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar Helal Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlerle 20'den fazla ülkeden 300'e yakın sektör profesyoneline yetkinlik kazandırdık ve bu eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Helal içerik ve Hizmet metodları konusunda İslam dünyası ortak bir dil konuşmalı"

Oktay, İslam ülkelerinin ortak bir dil konuşabiliyor olması gerektiğini belirterek, "Helal içerik, süreç ve hizmet metodları konusunda İslam dünyası artık ortak bir dil konuşabiliyor olmalıdır. Helal belgeli ürün ve hizmetlerin standartlarını ortak akılla belirlemek için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak 2010 yılında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünü kurmuştuk. Bugüne kadar 16 tanesi helal alanında olmak üzere 42 adet standart yayımlayan Enstitü, bu yılsonu itibariyle 43 asli üyeye ulaşmış olacak. Buna rağmen helal ekonomiye katkı vermek yönünde ortak paydada buluşamadığımız ve ortak hareket edemediğimiz bir gerçektir. Helal belgelendirme alanında dünya genelinde yetkin bir insan kaynağının oluşturulması, tüm İslam ülkelerinin İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün ortaya koyduğu helal kalite altyapısı unsurlarına beşeri sermaye yönünden adapte edilmesi konusunda da daha çok yol alınması gerekmektedir. Tüm üye devletler özel sektörle de el ele vererek, fikir birliği içinde standardizasyon ve uzman yetiştirme konusunda katkı verebiliriz. Helal belgeli ürün ve hizmetlere tüm dünyada güvenilir bir şekilde erişim sağlanması ve bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaşması bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"En büyük helal ürün üreticileri Müslüman olmayan ülkeler"

En büyük helal ürün üreticilerinin Müslüman olmayan ülkelerden çıktığını söyleyen Oktay, "Helal ürün ve hizmetlerin öncelikli olarak tercih edilmesi İslam'a uygun yaşam tarzının bir gereği, dinimizin emridir. Ayrıca helal olmalarının yanı sıra temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle helal ürünler artık sadece Müslümanlar tarafından değil herkesçe aranır hale gelmiştir. Bugün en büyük helal ürün üreticileri Brezilya, Avustralya, Fransa, Almanya ve Yeni Zelanda gibi Müslüman olmayan ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

"2022'de helal ürün ve hizmet ekonomisi konusuna özellikle eğiliyor olacağız" diyen Oktay, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün dünya genelinde hak ettiği konuma kavuşması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'da SMIIC'in kullanımına tahsis edeceğimiz, adına yakışır nitelikte bir hizmet binasının inşasında son aşamaya geldik. En kısa sürede fiziki, beşeri ve teknik hazırlıkları tamamlayarak bu binayı SMIIC'in kullanımına tahsis etmiş olacağız. ISEDAK çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında da 2022'de helal ürün ve hizmet ekonomisi konusuna özellikle eğiliyor olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının ardından fuarın ve zirvenin açılış kurdelesini kesti. Oktay daha sonra fuarı gezdi. - İSTANBUL

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım

Togo Cumhuriyeti, fuat oktay, İslam, Helal, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım" - Son Dakika
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