Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ve SOCAR Başkanı Najaf'ı kabul etti - Son Dakika

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