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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır

14.12.2021 20:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe konuşmasında döviz kurundaki artışa ilişkin, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM'de, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

"KUR DALGALANMALARI TÜRKİYE'NİN KADERİ OLAMAZ"

Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.

Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"'Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her kuruşu milletimizin refahı için harcanacak bütçeye şimdiden hayırlı olsun diyorum diyorum. Atılan her bir adımın gerisinde verilen büyük mücadele ve fedakarlıklar vardır. Teknoloji ve savunma konusunda ambargolara maruz bırakıldığımız zamanlar oldu. Bunu Meclis'imizin üyeleri yakinen bilirler. Savunma sanayiinde sahip olduğumuz üretim sistemi, yüzde 80'lerde yerli üretim oranını işte bu şekilde yakaladık. Türkiye kaynaklarını yatırıma, istihdama, üretime, yatırıma, Ar-ge'ye aktarma kararlılığındadır. Son 19 yıldaki güçlü siyasi iradeyle kendi gerçeklerimize mücadele verecek dirayet, azim ve imkanlar mevcuttur.

"TÜRKİYE YATIRIMCIYA GÜVEN TESİS ETMEYE DEVAM EDECEK"

2022 yılında büyüme hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli finansmanı sağlayabilecek bir altyapıyı tesis edebileceğimiz ortadadır. Firmalarımız yurtiçi ve yurtdışı talep artışını karşılamak için kapasitelerini arttırmaya başlamıştır. Bu durum firmalarımızın yeni yatırım gereksinimine yönelik güçlü sinyal vermektedir. Hızlı gerçekleştireceğimiz ilave destek paketinin yanı sıra yerli üretimi destekleyerek üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bütçemizin gelir performansımızın artmasının eleştirildiğini görüyoruz. Türkiye köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre olarak yerli ve yabancı yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecektir.

CHP, İYİ PARTİ VE HDP'NİN DESTEK VERDİĞİNE ŞAHİT OLMADIK"

Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdiğimiz gayretlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin milli çaba ile destek verdiğine şahit olmadık. İşte CHP'nin hükümeti yönetme biçimine mizansen olarak bu kürsüde şahit olduk. Önce döken, sonra toplamaya çalışan; önce kırıp döken inkar eden, sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi, fuat oktay, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır - Son Dakika Ekonomi


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