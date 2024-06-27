Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında vatandaşın en önemli sorunu olan enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ''Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylüle geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

27.06.2024 21:59  Güncelleme: 22:12
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Katıldığı canlı yayında enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylüle geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin konuşan Yılmaz, eylül ayında ciddi gerileme görüleceğini belirtti.

"GEÇİŞ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Yılmaz şunları söyledi: "Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"EYLÜLDE ENFLASYONUN CİDDİ ANLAMDA GERİLEDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.

"TÜRKİYE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Türkiye gerek bütçe açığında, gerek cari açıkta, gerek büyüme ve istihdam da doğru adımlarla ilerliyor. Merkez Bankası'nın 147.6 Milyar dolar rezervi var. Geçen yıl 90 Milyar dolar civarındaydı. Çok ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Artık sağlam bir zeminde enflasyonla mücadele edecek konumdayız. Bizim bütün amacımız sosyal refahı kalıcı olarak arttırmak. Dolayısıyla bu çerçevede bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşaa etme durumundayız.

Eylül'de planlama programımızı güncelleyeceğiz ama ana çerçeve değişmeyecek. Bir yılda Türkiye'de ve dünyada değişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında OVP'nin makroekonomik verilerini güncelleyeceğiz. Geçen yıl OVP'yi hazırlarken ortak akıla baş vurduk. Birçok kesime danışarak oluşturduk bu programı. Güncellerken de istişare ederek güncelleyeceğiz. Türkiye'nin yapısal dönüşümü, Katma değeri yüksek bir ekonomi düşüncesi devam edecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Tuci: kadir inanira selamlar 95 6 Yanıtla
    hasan kara: temmuzdu eylul oldu kendı kıtlelerı ınanır yuzde yuz 61 5 Tuci: bulbulere selam 30 4 Gk Gs: yemin ediyorum sabah a ile başlayan 3 harfli market 1000 tane etiket bastık yeni fiyatlandirma yaptık dedi 27.06.2024 gunu 11 2
  • enis ürgün: Mayıs değil miydi yahu. Ha doğru ya Mays geçti şimdi Eylül oldu öyle mi... 82 4 Yanıtla
  • hüseyin güner: la fontaine'den masallar haftaya görüşmek üzere 68 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Yağmur gibi vatandaşa tırafik cezaları yağdırmışlar 1500 aşağı ceza yok 70 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi bir suru adam var sarayda her biri cikip su taroh bu tarih diyor 62 0 Yanıtla
  • Oooo: Ama hangi Eylül? 61 1 Yanıtla
    Ersan Arıcı: temmuzda enflasyon dusucek dediniz ayal marketlere Bir bakın halkın sesine kulak verin emekli isyanlarda 24 0
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