Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü imza töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin dijital altyapı alanındaki tecrübesi ve kurumsal birikimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçirilecek fiber dönüşümü, hanelere ve iş yerlerine yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli internet erişimi sağlayacaktır." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fiber Dönüşüm Protokolü imza törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, imzalanacak Fiber Optik Mutabakat Zaptı'nın, teknik bir altyapı hamlesinin ötesinde, iki devletin dijital çağda daha sıkı bir işbirliğiyle geleceği birlikte kurma iradesini yansıttığını söyledi.

"Türkiye'nin dijital altyapı alanındaki tecrübesi ve kurumsal birikimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçirilecek fiber dönüşümü, hanelere ve iş yerlerine yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli internet hizmeti sağlayacaktır." diyen Yılmaz, burada başlatılacak sürecin, sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda KKTC'nin dijitalleşme sürecine, eğitimden ekonomiye birçok alanda somut katkılar sunan stratejik bir hamlenin başlangıcı olacağını ifade etti.

Yılmaz, fiber dönüşümün, uzun ömürlü yapısı, düşük bakım maliyetleri ve çevreye duyarlı özellikleri sayesinde yalnız bugünü değil, geleceği de inşa eden nitelikte olduğunu dile getirerek, "Türkiye, bu alanda son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 2014 yılında 1,5 milyon olan fiber abone sayısı bugün 8,3 milyonu aşmıştır. Fiber kablo uzunluğumuz ise 617 bin kilometrenin üzerine çıkmıştır. 2028 yılı hedefimiz, bunu 1 milyon limitinin üstüne çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

"KKTC genelinde fiber altyapının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin internet altyapısındaki bu tecrübesini de KKTC ile paylaşacağını belirten Yılmaz, şunlar kaydetti:

"Fiber optik yatırımlar, hem kamusal yaşamın kalitesini yükseltecek kamusal hizmetleri daha etkili hale getirecek hem de ekonomik dönüşüme, rekabet gücüne büyük katkı katkılarda bulunacaktır. Bu işbirliği ile KKTC genelinde fiber altyapının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Öncelikli alanlardan başlayarak tüm yerleşimlerin bu sisteme entegre edilmesi, hanelerde ve işletmelerde yüksek standartlı bir hizmeti getirecektir. Bir yıl içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bir araya geldiğimizde artık KKTC farklı bir altyapıyla 20 Temmuz törenlerini kutlayacak. Buna inanıyoruz."

Yılmaz, Türkiye Yüzyılının, KKTC'nin de yüzyılı olduğunu vurgulayarak, "İnsanlık dışı, haksız izolasyonlara, ambargolara da en güzel cevaplardan biri bu projedir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar. Bizim mutlaka açacak kapılarımız var. Bunu bugüne kadar 50 yıldır ispat ettik. Bundan sonra da yeni teknolojilerin imkanlarıyla da yapmaya devam edeceğiz. Dijital bir dünyada o eski yaklaşımlar da geçerliliğini yitirmektedir. Özellikle gençler için bu projenin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Yeni bir nesil geliyor ve bu nesil artık bu teknolojilerle büyüyor. Gençlerin hem kullanıcı olarak hem de girişimci olarak bu teknolojilerden çok çok faydalanacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Geçen günlerde "ADA KIBRIS"ın tanıtımının yapıldığını, bu kapsamda THY ve AJET'in somut destek sunduğunu ve bilet fiyatlarına belli bir limit getirdiğini hatırlatan Yılmaz, Pegasus firmasının da bu kampanyaya katıldığını söyledi.

Yılmaz, sağlıkta 320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin temelinin 20 Temmuz'da atılacağını aktararak, ulaştırmada ise 800 kilometreye ulaşan çalışma yapıldığını dile getirerek, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan güzergahların tümünde ihale süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve yapım çalışmalarının Ağustos ayında başlayacağını ifade etti.

"Bizim amacımız bütün adanın huzurudur, barışıdır, mutluluğudur"

Dağ Yolu olarak bilinen Lefkoşa- Gazimağusa ayrımı ile Girne-Esentepe ayrımı arasındaki Değirmenlik güzergahında 19,1 kilometrelik yeni yol inşasının ihale edildiğini bildiren Yılmaz, ayrıca 9,2 kilometrelik Lapta-Geçitköy Yolu ile 12,2 kilometrelik Girne-Lefkoşa Yolu projelerinin de ihale sürecinden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu sonuna kadar ve tereddütsüz bir şekilde desteklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendisinin Cenevre'de ortaya koyduğu güçlü diplomasinin önümüzdeki günlerde New York'ta da Birleşmiş Milletler'de de devam edeceğine inancımız tamdır. İki devletli çözüm bütün adanın yararınadır. Türk tarafının yararına olduğu gibi Rum tarafının da yararınadır. Bir huzur güven ortamı var adada. Bunun devam etmesi gerekiyor. Ama eşitlik temelinde, egemenlik temelinde devam etmesi gerekiyor. Eşitlik söz konusu olduktan sonra her türlü iş birliğine de hazır olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Garantör ülke olarak da söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ifade ediyor. Elektrik geldiğinde neden bütün ada kullanmasın? Birtakım altyapıları niçin bütün ada kullanmasın? Biz buna hazırız.

Ama Rum tarafının işbirliğinde çok da samimi olmadığını maalesef görüyoruz. Çeşitli tavırlarından özellikle son dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk ekonomisini hedef alır nitelikte, çeşitli iş adamlarına dönük sürdürdüğü mahkeme süreçlerinde yargı süreçlerinde de görüyoruz. Bunlar siyasi maksatlı yargı süreçleridir. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Ama gerekli karşılığı da göreceklerdir, görüyorlar. Onu da ifade etmek isterim. Bizim amacımız bütün adanın huzurudur, barışıdır, mutluluğudur. Türkü, Rum'u, adada kim yaşıyorsa ama bu adanın gerçekleri üzerinde kurgulanarak eşitlik temelinde olmak durumundadır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde New York'ta ve daha sonraki süreçlerde tüm tarafların bu noktaya geleceğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in son dönemde ortaya koyduğu tespitlerde adadaki gerçekliğin görüldüğünü ortaya koyuyor, işaret ediyor. Bu noktaya gelinmesinde Sayın Ersin Tatar'ın ve onunla aynı vizyonu paylaşan arkadaşlarının çabalarının büyük bir rolü var. Huzurunuzda tekrar bu konuda da kendisine teşekkür etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.