Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var

Abdullah Gur:

25 ,30 bin TL emekli maaş alan bir zam altımı en altındaki emeklinin maaşı kadar zam alıyor en düşük memur maaşı 35 bin TL emekli 10 bin TL markete gidince bütün ürünler kasada herkese aynı fiyat diyor bunları hükümet düşünecek 31 Mart bir uyarıdır umarım iyi analiz edilir ve durmak yok yola devam edilir aksi halde düşünmek istiyorum

42 4 Yanıtla

mustafa sagdic: memur maasini yanlis yaziyorsunuz. bilmiyorsaniz yazmayin. memur maasi 31.450 lira 11 7