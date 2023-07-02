Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika
Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

02.07.2023 22:22

Milyonlar gözünü yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

Kabine bayram dönüşü ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği konu başlıkları ele alınacak.

İLK KONU BAŞLIĞI, MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alıyor. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltilmesine dair düzenlemede son aşamaya gelindi. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.

EMEKLİ MAAŞLARI DA KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'nin kapsamlı değerlendirme yapacağı konu olacak.

TORBA YASA TEKLİFİ

Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı.

EV SAHİBİ VE KİRACILAR DA KABİNE'Yİ BEKLİYOR

Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.

YORUMLAR
500
Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kabine, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Kılıçdaroğlu'nun tatil iddialarına CHP'den yalanlama geldi
21:59 CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 5 günlük tatilini lüks villada geçirdiği iddialarına yalanlama
21:11 Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:02 Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi!
20:58 Fransa'da olayların başlamasına neden olan gencin babaannesinden sükunet çağrısı
20:49 İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı
20:45 İsveç, tepkilerin ardından Kur'an-ı Kerim yakılmasını günler sonra kınadı
20:19 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
20:15 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 22:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement