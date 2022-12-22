Erdoğan'ın, "küfe" sözüne CHP'den tepki: Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, 'küfe' edebiyatını bıraksın

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücret hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İŞÇİ TEMSİLCİSİNİN MASADA OLMAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

İşçi temsilcisi Türk-İş'in toplantıya katılmamasına dikkat çeken Öztrak, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.

CHP, TEKLİFİNİ 10 BİN 128 TL OLARAK YAPMIŞTI

CHP'li Veli Ağbaba geçtiğimiz günlerde CHP'nin 2023 yılı asgari ücret teklifinin 10 bin 128 TL olduğunu açıklamıştı. Ağbaba, "Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon dışında büyüme oranları göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye pay verilmelidir" demişti.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ TOPLANTIYA NEDEN KATILMADI?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 9 bin TL'nin altındaki hiçbir rakam için masada olmayacaklarını dile getirdi. Türk-İş 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olarak kararlaştırılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıya katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu, "Taraflar anlaşamadığı için çalışan temsilcisi bugün aramızda değil. Gönül isterdi ki onlar da aramızda olsun ama asgari ücreti ortada bırakamazdık" diye açıkladı.