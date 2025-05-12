CW Enerji ile Güneş Enerjisine Geçiş - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji ile Güneş Enerjisine Geçiş

CW Enerji, Kaptanoğlu Denizcilik Grup ile güneş enerjisi santrali yatırımı için 12.4 milyon dolar sözleşme imzaladı.

12.05.2025 18:29
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CW Enerji, Kaptanoğlu Denizcilik Grup'a ait Desan Deniz İnşaat ve KPT Tersane İşletmeciliği'ni güneş enerjisi santrali (GES) ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji GES kurulumu gerçekleştirmek amacıyla arazi bedeli dahil olmak üzere Desan Deniz İnşaat Sanayi AŞ ile KDV hariç 8 milyon 750 bin dolar, KPT Tersane İşletmeciliği AŞ ile KDV hariç 3 milyon 650 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Toplam bedeli 12 milyon 400 bin dolar olan ve bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan yatırımlar, denizcilik sektöründe çevreci dönüşüm açısından örnek teşkil edecek.

Projeler kapsamında ilgili şirketler, CW Enerji'nin yüksek teknolojiyle ürettiği paneller sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, karbon emisyonlarını da önemli oranda düşürerek, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak.

Çevreci üretim vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, denizcilik sanayisinin enerji ihtiyacını çevreci, ekonomik ve yerli çözümlerle karşılamasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Projenin hem teknolojik gücümüzü hem de sürdürülebilirliğe olan katkımızı göstermesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte vizyoner yaklaşımı ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla örnek bir duruş sergileyen iki şirkete teşekkür ediyoruz. Türk denizcilik sektörünün köklü ve öncü kurumlarından biri olarak çevreci üretim anlayışını benimsemeleri ve bu yönde somut adımlar atmaları gerçekten çok güzel bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tersanelerin yoğun enerji tüketimiyle dikkat çeken ve kesintisiz üretimin kritik olduğu tesisler arasında yer aldığını belirtti.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasının sektörde büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş enerjisi, bu noktada tersaneler için hem ekonomik hem de çevreci bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Geniş çatı alanlarına kurulabilen güneş panelleri sayesinde tersanelerde üretim süreçleri dışa bağımlı olmadan, sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten sağlanıyor. Ayrıca, karbon emisyonunu azaltan güneş enerji santralleri tersanelerin çevre dostu üretim hedeflerine ulaşmalarını da kolaylaştırıyor."

-"GES ile önemli miktarda karbon emisyonunun önüne geçeceğiz"

Kaptanoğlu Denizcilik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu da enerji ihtiyaçlarının yüzde 100'ünün güneşten karşılanacağını kaydetti.

Kaptanoğlu şöyle devam etti:

"Tersanelerimizin enerji ihtiyacını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hem çevreye olan sorumluluğumuzun bir gereği hem de gelecek vizyonumuzun temel bir parçası. CW Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü güneşten karşılayacağız ve devreye alınacak GES ile önemli miktarda karbon emisyonunun önüne geçeceğiz. Üstelik yalnızca kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacağız; üreteceğimiz fazla elektriği de şebeke üzerinden satarak ekonomik bir değer oluşturacağız."

Denizcilik ve tersanecilik faaliyetlerini yürütürken doğaya saygılı, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye önem gösterildiğine işaret eden Kaptanoğlu, "Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji yatırımlarına da önem veriyoruz. Bu noktada alanında uzman ve güçlü bir çözüm ortağı olan CW Enerji ile aynı vizyon etrafında buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın hem kurumlarımız hem de ülkemiz için uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji ile Güneş Enerjisine Geçiş - Son Dakika

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