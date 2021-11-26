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CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı - Son Dakika

CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı

26.11.2021 12:58
CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hizmet veren bayilerini Antalya'da ağırladı.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hizmet veren bayilerini Antalya'da ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin toplantısına katılan bayiler, 2021 yılı değerlendirilmesi ve gelecek planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını kuralları çerçevesinde organize edilen CW Enerji Geleneksel 4üncü Bayi Toplantısının ilk gününde katılımcılar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikayı ziyaret etti.

Katılımcılar burada üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında bilgilendirildi.

Toplantının ikinci gününde katılımcılara, CW Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından güneş paneli üretim süreçleri, sektöre genel bakış, CW Enerji AR­-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yönetici (CEO) Tarık Sarvan, katılımcılara CW Enerji'nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sarvan, "Yolculuğumuzda gün geçtikçe çok daha ileriye gidiyoruz. Ailemize her geçen gün yeni katılımlar oluyor ve bununla gurur duyuyoruz. Hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve sektörümüzde fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Güçlü ve alanında uzman bir kadro ile çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz da bayilerle birlikte bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte el ele vererek büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda CW Enerji ailesine yeni katılan bayilere ödül ve belgeler verildi.

CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı
CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı
CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı
CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı
CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı

Türkiye, Antalya, Enerji, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Türkiye'deki bayilerini Antalya'da ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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