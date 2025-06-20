Dağlıoğlu Group'tan Bulgaristan'da GES Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Dağlıoğlu Group'tan Bulgaristan'da GES Yatırımı

Dağlıoğlu Group\'tan Bulgaristan\'da GES Yatırımı
20.06.2025 16:12
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Dağlıoğlu Group, Bulgaristan'da depolamalı GES kurarak sürdürülebilir üretim hedefine ilerliyor.

Yenilenebilir enerjiye verdiği önemle dikkat çeken Dağlıoğlu Group, Bulgaristan'daki grup şirketi Tehmash-BG OOD'un fabrika çatısına depolamalı Güneş Enerjisi Santrali kurarak sürdürülebilir üretim hedefini bir adım daha ileri taşıdı.

Dağlıoğlu Group bünyesinde faaliyet gösteren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, yurt dışı yatırımlarıyla da sürdürülebilir enerji alanındaki gücünü ortaya koyuyor. Grup şirketlerinden Bulgaristan merkezli Tehmash-BG OOD'un fabrika binasına kurulan depolamalı GES sistemi, hem çevre dostu üretimi destekliyor hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Sınır ötesinde çevreci hamle

Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürüyoruz. Bulgaristan'daki bu yatırımımızla hem çevreyi koruyor hem de grubumuzun enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji üretiminde yüksek teknoloji

Dağlıoğlu Enerji-PowerED, enerji sektöründe sadece üretim değil, aynı zamanda depolama teknolojileriyle de sektöre öncülük ediyor. Son olarak Bulgaristan'daki yatırımda kullanılan sistemler, güneşten elde edilen enerjinin depolanarak kesintisiz kullanımına imkan tanıyor. Bu sayede hem karbon salımı azaltılıyor hem de enerji arz güvenliği sağlanıyor.

Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, bu teknolojiye büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün sadece enerji üretmek yetmiyor; bunu verimli, kesintisiz ve çevreye zarar vermeden yapmak gerekiyor. Depolamalı sistemler sayesinde gündüz ürettiğimiz enerjiyi gece de kullanabiliyor, sürdürülebilirliğe gerçek anlamda katkı sağlıyoruz."

Grup içi uygulamalarla sürdürülebilirlik güçleniyor

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye büyük önem veren Dağlıoğlu Group, sadece yurt dışı projeleriyle değil, Türkiye'deki yatırımlarıyla da çevreci yaklaşımını sürdürüyor. Grup merkez binasında ve grup şirketlerinden Kutlukent Tavukçuluk tesislerinde kurulan GES sistemleri, doğaya duyarlı üretim anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Açıklamasında, "İklim kriziyle mücadelede üzerimize düşeni yapıyoruz" diyen Erol Dağlıoğlu, "Grubumuzun her tesisinde yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çevreye ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun farkındayız" şeklinde konuştu.

"Enerjinin her yerindeyiz" vizyonuyla ilerliyor

Öte yandan Dağlıoğlu Group, "Enerjinin her yerindeyiz" vizyonuyla hareket ederek, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı ve çevreci enerji çözümlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Grup, enerji sektöründe attığı her adımı sürdürülebilirlik ilkesiyle planlayarak, çevreye duyarlı iş modelleriyle örnek olmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dağlıoğlu Group'tan Bulgaristan'da GES Yatırımı - Son Dakika

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