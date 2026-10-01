Dağlıoğlu, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'in girişimcilere ilham kaynağı olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dağlıoğlu, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'in girişimcilere ilham kaynağı olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da festivalin girişimcilere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Ofis, 2018'den bu yana TEKNOFEST paydaşı ve bu yıl katılım finansı bilgilendirmesi yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dağlıoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımın yüksek, ilginin yoğun olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Dağlıoğlu, bu yıl özellikle Türkiye'deki katılım finansla ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini belirterek, "Artık bu misyonu da biz yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle girişimciliğin nasıl finanse edildiği, girişimcilerin yatırımcılara nasıl erişebileceğiyle ilgili paylaşımlar yapıyorduk. Buna dair bir stant alanımız oluyordu. Bu yıl buna ek olarak da katılım finansı eklemiş olduk. Finansal teknolojiler alanındaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz." dedi.

TEKNOFEST kapsamındaki Take Off isimli girişimcilik yarışmasında yer aldıklarını anımsatan Dağlıoğlu, "Burada birçok yarışma yapılıyor, gençler bu yarışmalara katılıyorlar ve bazı işler girişime dönüşüyorlar. Yani bunları daha olgunlaştırıp prototip oluşturuyorlar ve sonrasında bunu ticarileştirmeye çalışıyorlar. Bu uzun yolculuğun sonucunda aslında bir girişim, gerçek bir ticarete dönüştürülmüş oluyor. Biz bu yaşam döngüsünde girişimcinin finansmana erişimi için gayret gösteren bir kurumuz." ifadelerini kullandı.

"Girişimcilerle yatırımcılar arasındaki köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurumuz"

Dağlıoğlu, girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurum olduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in 2018 yılından bu yana başarılarını artırarak, büyüyerek devam eden bir organizasyon olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Artık buranın kendi mezunları oluştu diyebiliriz. Yani bu yolculuktan geçen, o fikirlerini ürüne dönüştüren, ticarileştiren girişimciler oldu. Artık şirketleşmiş olanlar oldu." diye konuştu.

"Ekonominin dinamosu aslında girişimcilerdir"

Türkiye'deki girişimcileri uluslararası mecralara da taşıdıklarını ifade eden Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Onların yatırımcılarla, muhtemel müşterilerle buluşmalarını sağlıyoruz. TEKNOFEST mezunlarının, TEKNOFEST yolculuğundan geçmiş, Take Off'a katılmış girişimcilerin de artık heyetlerimizde yer aldığını görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, "TEKNOFEST, insanlığa faydalı teknoloji alanında bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor. Buradan edindiği tecrübelerle artık rekabetçi ürünler, hizmetler ortaya koyabilen girişimler olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin dinamosunun aslında girişimciler olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "İşte o iyi girişimcileri bu erken yaşlarda, bu etkinlikler vesilesiyle, TEKNOFEST vesilesiyle tespit etmek ve onlara kendi hayallerine ulaşma, kendilerini gerçekleştirme imkanı vermek aslında çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıAhmet Burak DağlıoğluTeknofestŞanlıurfaTeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:56:05. #7.12#
SON DAKİKA: Dağlıoğlu, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'in girişimcilere ilham kaynağı olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei