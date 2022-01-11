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DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat

11.01.2022 13:15

DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver 2021 yılını değerlendirdi "2021 yılı ihracatta rekorlar kırdığımız yıl oldu" Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2021 yılı ihracat rakamları ve değerlendirme toplantısı DAİB Yönetim Kurulu Başkanı...

DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver 2021 yılını değerlendirdi

"2021 yılı ihracatta rekorlar kırdığımız yıl oldu"

ERZURUM - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2021 yılı ihracat rakamları ve değerlendirme toplantısı DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 2021 yılında 2 milyar 542 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıklarken 2022 yılında 3 milyar dolar ihracat hedeflerinin olduğunu kaydetti.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, "2020 Yılı Covid-19 etkisiyle zor bir yıl oldu. 2021 yılı ise ticaretin kısmen normalleştiği, dünya ekonomisinin normalleştiği bir yıl oldu. Ülkemiz, 2020 yılını az hasarla kapatan sayılı ülkelerden, 2021 yılında ise ülke olarak ihracat anlamında rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Zorluklara rağmen bu yıldan ve gelecek yıllardan umutluyuz. Çünkü bulunduğumuz bölge hedef pazar konumundaki birçok ülkeye yakın. Yeter ki, biz bunu değerlendirmesini bilelim" dedi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Birliğimizden 2021 yılında 2 bin 667 firma ihracat yaptı. 2021 yılında yapılan ihracatın 1 milyar 807 milyon 479 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada 272 milyon 078 bin dolar ile Kimya sektörü gelirken ikinci sırada 270 milyon bin dolar ile Makine sektörü, 243 milyon 644 bin dolar ile Çelik sektörü geliyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 630 milyon dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 156 milyon 396 bin dolar ile İran, 148 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 119 milyon dolar ile Almanya ve 114 milyon dolar ile Türkmenistan takip etti" diye konuştu.

2021 yılı ihracatta rekorlar kırdığımız yıl oldu

DAİB olarak geride kalan yıl içerisinde gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalara da değinen DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, "Bölgemizin konum itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkanı sunması ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, bölge illerine Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Halihazırda, komşu ülkelere olan ihracatımız öne çıksa da mevcut potansiyelinin altındadır. Bunda, bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel sorunların önemli etkisi var. Başta Ermenistan olmak üzere İpekyolu rotasında yer alan ve pazar potansiyelleri daha da artacak olan bu ülkelere olan ihracatımız daha da ivmelenecektir" diye konuştu.

Birlik olarak, ülke ihracatıyla paralel şekilde 2021 yılı ihracat anlamında rekorlar kırdıkları bir yıl olarak geride kaldığını anlatan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, "Son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans gösterdi. Birlik olarak 2020 yılı ihracatına yılın bitmesine 2 ay kala ulaştık. 2021 yılında DAİB üyesi 2.667 firma ihracat yaptı. 2021 yılında 187 ülkeye ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik

2022 yılı hedeflerinden söz eden DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, "2020'de 2 milyar 068 bin dolar olan ihracatımız, 2021'de 2,5 milyar dolar ile tamamladık. 2022 hedefimizi ise 3 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de ulaşıp rahatça aşacağız inşallah. Çünkü 2022 yılı ihracatta atılım yılı olacak. Birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021'i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat
DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat
DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat

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Togo Cumhuriyeti, Doğu Anadolu, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DAİB'in 2022 yılı hedefi 3 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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