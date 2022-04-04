Daikin ısı pompaları küresel ısınmaya karşı sektörde fark yaratıyor - Son Dakika

Daikin Altherma, dünyada 800 bini aşan kullanıcısının ısınma ve sıcak su ihtiyacını ekonomik ve çevre dostu bir konfor ortamında karşılıyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Daikin, mucidi olduğu R-32 soğutucu akışkan kullanarak ürettiği yeni nesil Altherma 3 ısı pompası ürün serisi ile ile Avrupa'da ve Türkiye'de pazarda liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Fosil yakıtlı kazanlara göre çok daha az enerji tüketen Daikin Altherma, ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımında kullanıcılara önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Yeni ve şık iç ünite tasarımıyla da dünyanın ilk dizayn ödülü olan ve Hannover'deki iF International Forum Design GmbH tarafından verilen iF Dizayn Ödülü'nü kazanan Altherma 3, aynı zamanda reddot award dizayn ödülü ve üstün teknolojik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İklimlendirme ürünlerinin Avrupa normlarına uygunluğunu gösteren Eurovent ve Avrupa Isı Pompası Birliği'nden alınabilen EHPA kalite sertifikalarına sahip Altherma, kullandıkça kazandıran cihaz olarak tanınıyor. Isı pompası pazarının lideri Daikin'in sunduğu yenilikçi ve çevreci ürünlerin üst düzeydeki tüm standartlarını taşıyan Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 5 kat daha verimli çalışıyor. Dış havadaki ısıyı kullanarak daha az enerji sarf eden Daikin Altherma, kullandığı her 1 kW'lık enerjiye karşılık en az 5 kW'lık ısı üretiyor. Kurulum ve bakım ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, inverter kompresör teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

Doğada bulunan ancak düşük sıcaklığı nedeniyle kullanılamayan enerjiyi kullanılabilir sıcaklığa yükselterek kullanılabilir hale getiren cihazlara 'ısı pompası' adı veriliyor. Bu işlem, klimalarda olduğu gibi soğutma çevrimi sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu sistemde bir kompresör ve soğutucu akışkan devresi bulunuyor. Hava, su, toprak gibi doğada bulunan ve kullanırken hiçbir ücret ödenmesi gerekmeyen bu enerji kaynakları ısı pompalarının çalışmasını sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su eldesi sağlıyor. Soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden meydana gelen sistem; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan termodinamik bir döngü oluşturuyor. Bu şekilde de ısıtma ve soğutma sağlıyor. Hava, doğal enerji kaynakları içinde en kolay ve en fazla bulunanı olduğu için günümüzde çoğunlukla hava kaynaklı ısı pompaları tercih ediliyor.

Elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kat daha ekonomik

İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Daikin tarafından üretilen Altherma hava kaynaklı ısı pompaları, segmentinin en verimli ürünü olarak öne çıkıyor. Daikin Altherma, elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre ise 4,3 kata kadar, ithal kömüre göre ise 2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor. Sağladığı tasarrufla kısa sürede kendini amorti eden cihaz, online kontrol özelliği sayesinde cep telefonlarından takip ve kontrol edilebiliyor.

Isı pompaları "hava kaynaklı", "su kaynaklı" ve "toprak kaynaklı" olarak 3 ana grupta üretiliyor. Hava, en kolay bulunan kaynak olduğu için günümüzde hava kaynaklı ısı pompaları çok daha yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle COP değerlerini 5'in üzerine, sezonsal verimliliklerini ise A+++'a kadar taşıyan hava kaynaklı ısı pompaları, düşük veya yüksek sıcaklık sağlama becerisi bakımından da farklı tiplerde üretiliyor.

Yerden ısıtma ve düşük sıcaklık radyatör uygulamalarında maksimum 35-55 derece arasında sıcak su üreten düşük sıcaklık ısı pompaları en ideal sonucu verirken, 70 derece sıcak su üreten yüksek sıcaklık ısı pompaları da fosil yakıtlı kazan kullanan mevcut binaların dönüşümünde efektif bir çözüm oluşturuyor. Yüksek sıcaklık ısı pompaları otel, spor salonları, şantiye gibi mekanların sıcak su ihtiyaçları için de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, Paris İklim Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedeflediğini belirterek, "Çevreci olmasının yanı sıra kısa sürede kendini amorti eden ısı pompalarına tüketicinin ilgisi her geçen gün artıyor. AB'nin net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliği, depolama ve yüksek faturalara son verecek nitelikte. Hatta birçok Avrupa ülkesi mazot, elektrik, LPG gibi enerji kaynakları ile çalışan ısıtma sistemlerini ısı pompasına dönüştürmek isteyen kullanıcılara ciddi oranlarda teşvikler vererek tüketicileri bu alana yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.